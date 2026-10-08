提遷松機都落選　蔣萬安：過去沒輝達進駐

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日下午接受2026競選連任以來首場媒體專訪。被問到過去曾提過遷移松山機場的台北市長候選人都落選了，蔣萬安回應，他是首位現任提出遷移松山機場政策的，時機不同、條件不同、用途不同，過去還沒有AI、輝達也沒有進駐台北。相關配套條件如機場捷運、桃園機場第三航廈即將落成等，現在是必須做出關鍵決定的時候。



由於松山機場屬於軍民兩用機場，被問到是否有和“國防部”取得共識。蔣萬安表示，這是民生經濟，為了台灣下一代著想。他也很希望未來台北AI園區成立，大家能夠回過頭來記得這是賴清德與蔣萬安共同努力的成果。



民進黨新北市議員林秉宥在臉書表示，從2002年民進黨候選人李應元開始，陸續有謝長廷、姚文智、國民黨丁守中、無黨籍黃珊珊，都支持要遷建松機，這些人後來都沒有當選台北市長，所以松山機場依然在那邊。



蔣萬安下一場將接受媒體人唐湘龍專訪，被問到似乎沒有突破同溫層，是否有考慮破圈。他指出，接下來會按照時間進行各項節目邀訪，會按照相關行程節奏規劃。



蔣萬安8日下午接受《中天》電視 “綠也掀桌”鯊鯊主播李珮瑄、前“立委”郭正亮節目專訪，也是競選以來首場專訪。蔣萬安8日上午拋出遷移松山機場打造為AI園區的構想，成為首位提出遷移松機方案的在任台北市長。蔣萬安專訪後接受媒體聯訪，被問到是否有企業來接洽松機AI園區進駐。



他回應，過程中有機會和業界交換意見，接下來也會持續不只跟產業界，還有都市計劃、生態、市民朋友交換意見，也希望和“中央”攜手合作共同努力，不只為台北也為台灣長遠未來發展與民眾福祉共同努力。



關於市長選舉辯論，除了《TVBS》以外還有其他媒體想要聯合舉辦，被問到是否會同意參加嗎？他說，這就要看各方是否有共識，相關辯論舉辦都會按照過去處理的方式進行。