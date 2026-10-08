張景森：松機遷建對台北有好處　揭綠營內幕

張景森說，松山機場遷移對台北有好處，但有三問題。（張景森臉書） 中評社台北10月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日上午拋出震撼彈，提出松山機場遷移，打造AI園區構想。前“行政院政務委員”張景森今天在臉書發文表示，松山機場遷建，對台北都市發展當然有很大的好處，但為什麼談了30多年，始終沒有實現？他認為涉及三個層次：技術問題、利益問題、黨派選舉問題。



張景森還揭露綠營內部對這個議題決策內幕。他說，民進黨自己也不是始終一致。2010年蘇貞昌參選台北市長時，就不再主張遷建。2015年蔡英文準備參選2016時，當時姚文智積極推動松山機場遷建，還準備了動畫模型，要在台北市政府舉辦的論壇上提出遷建主張。但是在政策協調過程中，蔡英文團隊對於遷建時程有所顧慮。據他當時了解，除了技術條件之外，也擔心台北市民支持遷建的程度不高，政治上未必有利。



他還受命打電話勸姚文智暫緩宣布。結果，2015年11月17日，姚文智還是代表蔡英文在松山機場遷建論壇上公開提出2020年底遷建的目標。隔天，他又以蔡英文政策辦公室執行長的身分，對外說明這只是智庫依工程進度提出的評估，還必須進一步研究機場容量、交通配套及“國安”需求。



張景森說，蔣萬安突然提出松山機場遷建，讓他細細回想30多年來的往事。陳水扁崛起於台北市北區，對松山機場造成周邊地區的影響，感受特別深刻，因此一直積極支持遷建。擔任台北市長時，就成立松山機場遷建小組。後來李應元、謝長廷、姚文智參選台北市長，都主張遷建。他認為，這與民進黨在台北市的政治地緣有很大關係。



張景森指出，松山機場遷建，對台北都市發展當然有很大的好處。不只是釋放機場土地，更重要的是解除周邊廣大地區的航空限高及土地使用限制、改善噪音問題，重新調整台北的都市空間結構。但為什麼談了30多年，始終沒有實現？他認為涉及三個層次問題：技術問題、利益問題、黨派選舉問題。



第一，技術問題。早年松山機場還有大量島內航線，遷建並不容易。後來高鐵通車，許多航線停飛，原本是遷建的好機會。但當時桃園機場的容量與設施，還不足以完全承接松山機場的功能，機場聯外捷運也還停留在規劃階段。必須等待桃園機場擴建、機場捷運興建完成，才有比較好的遷建條件。這類技術問題，可以透過時間、投資與工程逐步克服。民進黨第一次“中央”執政期間，遷建沒有實質進展，技術條件不足是重要原因之一。



第二，利益問題。松山機場遷建，涉及不同群體的利益衝突。首先是台北市內部的利益差異。機場周邊居民長期承受噪音、限建及都市發展限制，自然希望遷建。這些地區也是民進黨在台北市的重要政治地盤，自然也有選區利益的因素。對企業界、商務人士及經常搭飛機的人來說，市中心有一座方便的機場，當然是好事，對他們而言，機場好好的，幹嘛要搬走？



這股力量在馬英九時代更加受到重視。他的政治地盤在台北市南區，對機場造成的困擾，感受不深。他將松山機場定位為兩岸直航及東北亞商務機場。這種訴求在兩岸往來密切的時期，相當有說服力。



再來是離島與花東居民。離島與花東的“立委”，不分藍綠，對遷建都有很大的疑慮，有些更是明確反對。因為機場搬到桃園，離島及花東居民往返台北的時間與成本就增加了。他們在“立法院”提案反對，這也是實實在在的利益問題。



還有“國安”問題。當年軍方認為松山機場具有重要的“國安”及軍事功能，不宜遷建。這部分，“國防部”應該在不涉及機密的範圍內，提出適當解釋。



第三，選舉問題。這個問題尤其麻煩。民進黨早期因為地方居民的需求而主張遷建。而且這個訴求旗幟鮮明，國民黨中央當時熱衷打扁，當然就不鳥他。後來馬英九熱衷兩岸直航，希望把松山機場發展成兩岸及東北亞的商務機場。他推銷的不只是松山機場，而是兩岸直航帶來的便利與交流願景。其實是隱含了政治立場。



不過，民進黨自己也不是始終一致。2010年蘇貞昌參選台北市長時，就不再主張遷建。2015年蔡英文準備參選2016時，當時姚文智積極推動松山機場遷建，還準備了動畫模型，要在台北市政府舉辦的論壇上提出遷建主張。但是在政策協調過程中，蔡英文團隊對於遷建時程有所顧慮。據他當時了解，除了技術條件之外，也擔心台北市民支持遷建的程度不高，政治上未必有利。



他還受命打電話勸姚文智暫緩宣布。結果，2015年11月17日，姚文智還是代表蔡英文在松山機場遷建論壇上公開提出2020年底遷建的目標。隔天，他又以蔡英文政策辦公室執行長的身分，對外說明這只是智庫依工程進度提出的評估，還必須進一步研究機場容量、交通配套及“國安”需求。



張景森說，蔡英文又執政八年，遷建的技術條件又有了新的變化。必須等到桃園機場第三航廈及第三跑道完成，桃機才有更充分承接松機的條件。而商務人士、離島及花東“立委”、“國安”軍事方面的疑慮仍然存在，所以松山機場遷建也就又無疾而終。



張景森表示，現在，反而是國民黨的蔣萬安重新提出遷建。不知道他是否已經評估過，今天的技術條件、政治條件是不是都成熟了？還是國民黨對松山機場的定位已經改變，不再把它當成象徵兩岸直航與交流的重要機場？還是，蔣萬安準備用這個議題反攻民進黨的票倉了？歷史真有意思！



張景森強調，他認為，松山機場遷建已經錯過好幾次時機，但仍然值得重新討論！桃園機場擴建到什麼程度？能否承接松山機場的運量？離島交通如何安排？“國安”與軍事功能是否仍然不可替代？台北都市發展還能獲得多少利益？這些都應該重新評估。技術問題可以靠工程解決，利益問題必須做利益取捨，黨派問題則不該變成選舉操作：你贊成我就反對，你反對我就贊成！