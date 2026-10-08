體驗AI虛擬情人　陳其邁喊全都要

“2026 TTXC台灣文化科技大會”讓民眾體驗創造虛擬情人，並用“Yes AI Do”來當“Yes I Do”的諧音。（中評社 蔣繼平攝） “2026 TTXC台灣文化科技大會”8日舉辦開幕儀式。（中評社 蔣繼平攝） “2026 TTXC台灣文化科技大會”讓民眾體驗創造虛擬情人，民眾可以自由選擇想要的各種條件數值。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）“2026 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology × Culture Expo）”8日到26日在高雄駁二藝術特區開展，以《Yes， AI Do.歡迎光臨 2050情感交易所》”為主題，讓民眾創造出專屬自己的虛擬情人，體驗AI共創魅力。



“文化部長”李遠、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆等人出席開幕記者會。他們致詞都提到體驗創造虛擬情人，李遠說創了與老婆性格相反的，賴瑞隆強調創了與老婆一模一樣的，陳其邁則開玩笑說“小孩才做選擇，他全都要。”



購票入場後，會先進行臉部識別將資料存入IC卡內，再進入下一區設定理想虛擬情人的各項條件與數值，AI就會自動生成個人專屬的虛擬情人，還可以與虛擬情人一起體驗走紅毯的過程。場館也打造成交易所，透過布告欄提供大數據分析。



有關虛擬情人議題，早在2013年上映的一部美國科幻愛情劇情片《雲端情人》就講述男子與擬人化女聲人工智慧虛擬助手之間所發展的戀情。2018年日本男子近藤顯彥花費2百萬日圓與虛擬偶像“初音未來”舉辦了非官方的實體婚禮，這些案例都引起討論。



除了基本款的AI虛擬情人主題區，整個展場規劃6大主題展、25場國際觀點論壇，以及超過百場產業媒合、交流活動，橫跨展演、影視、音樂、科技及產業等面向，展現創新成果與交流，同時希望在10月多個連假期間，吸引觀光人流來到高雄。