澎湖綠營反對遷移松山機場　痛批蔣萬安

針對台北市長蔣萬安提出遷移松山機場，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾提出反對。（照：楊曜臉書） 針對台北市長蔣萬安提出遷移松山機場，綠委楊曜提出反對。（照：楊曜臉書） 中評社台北10月8日電／針對中國國民黨台北市長蔣萬安今天提出遷移松山機場，改建AI園區政見。民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾在臉書發文抨擊，此舉將犧牲離島交通，影響鄉親就醫與返鄉等權益，把離島居民當成隨時犧牲的籌碼。她更痛批蔣萬安，為了選舉聲量病急亂投醫、只想著怎麼騙選票，事後再發表任何聲明、補充或是切割，以粉飾太平。



民進黨籍澎湖選區“立委”楊曜也提出警訊，歷史軌跡說明，過去幾次提出遷移松山機場的參選人，最後都沒有當選，他堅決反對松山機場遷移。



楊曜今天在臉書發文表示，松山機場是軍民合用機場，遷移松山機場，不僅影響離島居民赴台交通，更牽涉緊急醫療後送及“國防”安全，國民黨台北市長蔣萬安已病急亂投醫，提了一個自己從未研究過的議題，就想要挽回已經流失的選票。



楊曜進一步質疑，蔣萬安提松山機場遷移政見，想要搶救告急選情，但是拿國家的安全以及離島居民的交通便利性開玩笑，這樣好嗎？當初民進黨台北市長候選人吳怡農、姚文智，都提出遷移松山機場政策，雖然同是民進黨同志，他都正面反對過遷移松山機場，不分藍綠候選人。



