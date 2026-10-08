台北故宮南院喜瑪拉雅特展　從美博物館借展

遊客欣賞尼泊爾銅鎏金因陀羅受刑像。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月8日電（記者 李京昇）台北故宮博物院南部院區8日推出“穿越喜瑪拉雅：從恆河到雪域的藝術行旅”特展，同步展開“2026故宮亞洲藝術節—喜瑪拉雅月”，展覽集結世界各地160件文物，橫跨西元6至19世紀，其中包括美國魯賓喜瑪拉雅藝術博物館42件借展精品，並規劃超過30場展演、講座及文化體驗活動，帶領觀眾認識喜瑪拉雅藝術與文化發展。



台北故宮院長蕭宗煌表示，喜瑪拉雅山脈不只是自然地景，也是不同文化交流的重要區域，此次特展除故宮院藏，也感謝美國魯賓喜瑪拉雅藝術博物館、華特斯藝術博物館、大都會藝術博物館、歷史博物館及私人收藏家借展。



其中，魯賓博物館共借展42件作品，是此次展覽的重要展品。策展人鍾子寅表示，展覽希望跳脫過去以清宮為中心的觀看方式，改以“喜瑪拉雅”為核心，重新梳理這片區域的藝術發展。



他說，展覽橫跨西元6至19世紀，分為“南亞的各方競秀”、“雪域的劫後再興”、“藝術的典範移轉”、“地緣新局的多元紛呈”4大單元，涵蓋東北印度、喀什米爾、尼泊爾、西藏，以及清宮與蒙古等地。



展品包括被譽為“西藏唐卡的蒙娜麗莎”的〈綠度母〉、魯賓博物館借展的15世紀〈《金剛鬘》組畫之四曼荼羅〉，以及故宮院藏〈杜爾迦砍殺魔牛〉、〈佛陀〉、〈南天王〉等作品。其中〈綠度母〉展現東北印度帕拉風格，〈《金剛鬘》組畫之四曼荼羅〉則呈現尼泊爾紐瓦爾畫師的繪畫特色。



“喜瑪拉雅月”則以“人與高山的關係”為主題，從自然環境、交通貿易、日常生活及宗教信仰等角度延伸展覽內容。南院公共空間也融入不丹宗堡、尼泊爾佛塔等元素，並安排西藏表演、主題影展、專家講座及藏文書寫、酥油茶與糌粑、唐卡繪畫、頌缽音療等體驗活動。



故宮南院表示，雙十連假10月10日及10月17日“台灣文化日”均開放免費參觀，民眾可透過特展及系列活動認識喜瑪拉雅的藝術與文化。