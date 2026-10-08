蔣萬安拋松機遷移　柯文哲提兩大難題

柯文哲到南投縣輔選民眾黨縣議員參選人，並與南投縣長許淑華合體。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台北市長蔣萬安今天拋出松山機場（松機）遷移，並改為AI產業園區構想。台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲對此表示，松機遷建議題在他任內就曾討論過，但因為涉及所謂的軍事用途，導致該議題遲無法推進，軍方也一直未對松機軍事功能有完整評估。



另外，還有第二個問題是交通運輸，柯文哲指出，目前從松山機場前往金門、澎湖等外島相當快速，從松山飛往日本東京羽田機場也很方便。若遷到桃園，最重要的就是如何解決交通問題。他強調，該議題很複雜，不是一時半刻就能說清楚。



柯文哲8日下午到南投縣輔選民眾黨縣議員參選人吳淳祐，並與中國國民黨籍縣長許淑華合體，參觀2026南投世界茶業博覽會。針對蔣萬安拋出松機遷建等議題受訪，作以上表示。



柯文哲說，其實松機遷建是一個老題目，真正的重點不在單純把松山機場搬到桃園機場，而是搬遷的過程會牽涉到幾個關鍵。首先，他當年在任時也一直沒有解決的問題，就是松山機場到底在軍事上的用途是什麼？老實講，他一直沒有看過“國防部”在這方面有明確的定見，這個軍事用途的答案必須先釐清。



此外，柯文哲指出，松山機場如果要搬到桃園，交通運輸怎麼解決？現在不管是外島居民要往返金門、澎湖，甚至從松山飛日本東京都很方便。如果搬到桃園，最重要的就是運輸配套，因為目前的機場捷運線並沒有直達車，設計上會有許多困難，兩大問題都必須先講清楚。



至於松山機場那塊地如果空出來要做什麼用途？柯文哲認為，有幾個重要的討論面向，例如“總統府”、“立法院”還有一些“中央部會”機關，要不要重新整合搬遷過去？這可以先考慮。



柯文哲說，如果要做產業園區，台北市的產業發展從內湖、南港一路到北士科，接下來的重心就是社子島，當時的規劃就是這樣。既然社子島的開發已經做到一半了，如果松山機場那塊地也想規劃成科學園區，他倒是覺得社子島的問題應該先解決。



柯文哲表示，通常市政如果要做50年的長遠規劃，就必須先把時程還有戰略目標都釐清楚。松機遷建是一個很複雜的題目，不是那麼容易可以在這裡花1分鐘就能夠解釋完的。