選竹北市長遭否決　李貞秀向台北地院遞狀

李貞秀8日向台北地院遞狀，聲請定暫時狀態假處分。（李貞秀臉書） 李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／前“立委”、陸配李貞秀8月宣布將參選新竹縣竹北市長，新竹縣選委會7日以“完成繳附喪失原籍證明未滿10年”為由，認定資格不符、不予登記參選。李貞秀8日下午向台北地院遞狀，聲請定暫時狀態假處分。李貞秀強調，就像畢業證書，補發畢業證書並不代表現在才畢業，質疑選委會根本是政治操作。



李貞秀今天受訪表示，目前尚未收到新竹縣選舉委員會的正式處分，由於案件後續仍須送“中央選舉委員會”復審，為爭取時效，決定先向法院聲請定暫時狀態假處分。



至於為何選擇向台北地方法院聲請，李貞秀表示，有律師建議她循民事假處分程序救濟，但目前沒有人願意擔任她的委任律師，因此自行遞狀，控告對象為新竹縣選委會及“中選會”，未來也打算加告陸委會。



新竹縣選委會7日召開委員會議，審查鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長參選人資格，認定登記參選竹北市長的李貞秀，因繳附的喪失中國大陸原籍證明未滿10年，不符參選資格。



李貞秀昨天表示，她於1999年經主管機關依法核准完成初設戶籍登記，取得“中華民國”國民身分證，過去也曾依法登記參選並就任“立委”。如今卻遭認定不符參選資格，質疑影響“憲法”保障的參政權，因此決定尋求司法救濟。



李貞秀8日在臉書發文表示，她正式向法院提出“定暫時狀態處分”聲請，希望在法院對本案的法律爭議作出實質判決以前，先保全她的參選資格，防範因政治干擾發生無法回復的損害。參選竹北市長從來不是為了政治職位。住竹北超過13年，在這裡生活、工作、養育孩子，她知道自己的城市還可以更好，才決定參選。



李貞秀指出，誰有資格適任市長，應該交由竹北市民用選票決定，而不是任由政治算計的行政解釋，提前替市民把特定候選人從選票上拿掉。陸委會更不是“中選會”的主管機關。《兩岸人民關係條例》第21條寫得很清楚，原陸籍人士要參選公職，法律要求的是“在台灣地區設有戶籍滿10年”。



李貞秀續指，“今天補交歷史證明文件，不代表27年前的法律事實今天才發生”。就像任何人20年後回學校申請補發畢業證書不等於他今天才畢業。不小心遺失房屋權狀，任何時候去補發都不等於今天才擁有這套房屋。



李貞秀強調，27年來她的台灣戶籍從未中斷。出入境用的是“中華民國”護照，往來兩岸只用台胞證。這些長期的生活紀錄，都不是換了執政黨就當不存在。不能抓一張因為政治算計才補繳的證明，就推翻20多年來既存的法律事實。公民的合法身分受“憲法”保障，不應該縱容少數政客濫用權力任意計算、重新定義。政府必須依法行政，當權者更不應該帶頭“毀憲”亂政，人民依法享有的權利不能由政客的個人喜好任意改寫。