錯判洋流威力？柯文哲：兩極對抗不會差太遠

柯文哲與許淑華接受媒體聯訪。（中評社 方敬為攝） 許淑華接待柯文哲參觀2026南投世界茶業博覽會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月8日電（記者 方敬為）針對民進黨台北市長沈伯洋引發所謂“洋流”現象，是否對台北市長選情有所改觀？台灣民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲今天表示，通常兩極對抗都不會差太遠，不過他還是建議，選舉應回歸理性討論，不要太多口水。至於沈伯洋日前辦肥皂箱開講，有人批柯文哲第一任很好，第二任問題一大堆，柯則表示，請提出具體批評，他就會具體回應。



柯文哲8日下午到南投縣輔選民眾黨縣議員參選人吳淳祐，並與中國國民黨籍縣長許淑華合體，參觀2026南投世界茶業博覽會。針對沈伯洋近期聲勢高漲，是否錯估“洋流”威力？柯文哲在會前受訪作以上表示。



柯文哲說，其實一般選舉如果是兩極對抗，到最後都不會差太遠。對於台北市長選舉，他的看法是，不要太多口水，其實有很多可以回到理性的討論。



柯文哲指出，例如要連任的人，很簡單，就是做一張表，在硬體建設上開工幾件、完工幾件列出來，非硬體建設的內容做了哪些政策，也把它寫出來。對老百姓來講，特別是爭取連任的人，成績單攤開一目了然，選民就依你過去做的成績，來預測你未來的作為。



對於新進的競爭者，柯文哲認為，可以針對已經做一任的人，把對方的好壞提出來討論，大家相互比較。所以台北市長的選舉原則上是這樣，少一點口水，多一點理性討論，可以提升整個選舉的正向與進步。