台海巡雙十秀無人機艇　管碧玲偕吳釗燮視導

台“海委會主委”管碧玲（右二）7日陪同“國安會秘書長”吳釗燮（右三），視導海巡科技裝備及雙十慶典展演整備情形。（照片：台“海委會”提供） 中評社台北10月8日電／台“海委會主委”管碧玲7日陪同“國安會議”秘書長吳釗燮，視導海巡科技裝備及雙十慶典展演整備情形。“海巡署”8日指出，今年為海巡成立以來最大規模雙十慶典參演，將出動2艘突擊艇、1艘MARTAC無人艇、1架JUMP 20無人機，以及機動雷達車、紅外線熱影像車等裝備亮相。



“海巡署”今天表示，“海巡署”將推動全新造艦、升級情監偵系統及導入無人載具等3大轉型。其中JUMP 20無人機及MARTAC T-24無人艇將於今年雙十慶典展演首度亮相。



針對“海巡署”下一階段轉型，管碧玲表示，未來將推動全新造艦計劃、全面升級情監偵系統並導入AI輔助決策，以及導入無人載具等3大專案，打造“海空一體，精銳海巡”。



管碧玲指出，雙十慶典將首度公開亮相的JUMP 20無人機具備高空偵監能力，最高飛行高度達1萬7000公尺，可在犯罪集團不易察覺情況下執行監控，對查緝大型販毒等案件具重要助益，展現科技裝備在海域執法應用價值。



“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍表示，JUMP 20無人機及MARTAC T-24無人艇主要用於長距離偵搜及遠距救護。透過海空無人載具相互搭配，可有效延伸海巡勤務範圍，建構三維立體聯合情監偵能力。



此外，“海委會”將於14日在台北國際會議中心舉辦“2026海線安全國際會議”。預計邀請美國海軍退役上將布萊爾（Dennis C. Blair）、日本退役上將武居智久，及英國皇家海軍退役中將波茨（Duncan Potts）等專家，針對灰色地帶襲擾、海上脅迫威脅及韌性整備等議題分享經驗。