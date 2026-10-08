柯文哲表態挺許淑華　諷綠垃圾雞尾酒療法

柯文哲與許淑華一同參觀2026南投世界茶業博覽會。（中評社 方敬為攝） 柯文哲與許淑華一同參觀2026南投世界茶業博覽會。（中評社 方敬為攝） 柯文哲與許淑華一同參觀2026南投世界茶業博覽會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投10月8日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲今天赴南投輔選黨籍縣議員參選人吳淳祐，下午並與中國國民黨籍縣長許淑華合體，參觀“2026南投世界茶業博覽會”，當場表態支持許淑華連任縣長。對於民進黨縣長參選人温世政提出以“雞尾酒療法”多元解決垃圾去化問題，反對許淑華興建垃圾焚化爐的主張，柯則反問，什麼“垃圾雞尾酒療法”，他沒聽過，無法評論。



許淑華則歡迎柯文哲到訪南投，她並透露，這次柯文哲參觀茶業博覽會，其實早在去年就相約好了，感謝柯撥空前來，在南投縣國民黨與民眾黨的合作一直很密切，相信11月28日縣長、鄉鎮市長、縣議員選舉，都能夠在藍白合作的氛圍下，取得優秀成績。



柯文哲8日下午到南投縣輔選民眾黨縣議員參選人吳淳祐，下午並在縣長許淑華的接待下，一同參觀2026南投世界茶業博覽會。



被問到是否支持許淑華連任縣長？柯文哲笑稱，其實他現在與許淑華站在一起，就不用再多講什麼了！主要許淑華縣長在南投縣這幾年執政，以及縣政發展都推行很順利，既然做得好就繼續做。



對於南投縣名間鄉興建垃圾焚化爐，引發藍綠交鋒，綠營縣長參選人温世政主張透過“雞尾酒療法”，多元解決垃圾去化問題。柯文哲對此表示，什麼“垃圾的雞尾酒療法”？他第一次聽到，當然可以提出不同意見，但應說明該怎麼做？他現在突然聽到這個不知道什麼東西，“垃圾雞尾酒療法”不知道具體且實際的方式，無法評論。



許淑華對柯文哲到訪南投表示歡迎，她說，這次柯文哲參觀茶業博覽會是去年就相約好了，其實國民黨與民眾黨在南投合作密切，從2024年“立委”選舉，到去年的“反惡罷”合作，民眾黨都給予國民黨很大的支持，雪中送炭，相信年底南投縣地方選舉也能夠在藍白合作的氛圍下，取得優秀成績。