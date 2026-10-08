挺松機遷移　江啟臣：擴建台中機場扛旅運量

江啟臣表示，松機遷建牽動全台空運布局，桃園與台中機場應分工，中台灣要扮演更積極角色。（照片：江啟臣臉書） 中評社台北10月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日上午拋出規劃遷移松山機場議題，引發討論。同黨台中市長參選人江啟臣則隔空力挺，以“安臣一條心”、“北桃中多贏”呼應蔣萬安。他表示，松機遷建牽動全台空運布局，中央應把握契機，整合桃園與台中機場的發展及分工，讓中台灣扮演更積極的角色。他指出，可以擴建台中機場，讓台中機場扛起千萬旅運量，嘉惠中台灣民眾。



蔣萬安8日丟出遷建松機計劃，提出將松山機場及周邊約300公頃土地規劃為AI園區、住宅與公園，開啟城市空間與產業轉型的新討論，此舉被視為蔣萬安拚連任的“大招”。



江啟臣8日在臉書發文表示，台北松山機場的遷建計劃，不僅釋放了台北精華區的無限可能，300公頃的腹地將讓AI產業創造10萬就業機會和新台幣12兆產值，與龐大的綠地與社宅基地。同時，桃園機場航空城將進一步發揮潛能，成為真正巨型的國際樞紐機場。



江啟臣主張，為均衡台灣區域發展，中台灣和台中要扛起更多的責任。以中台灣700萬人口作為後盾，加上全球頂尖的黃金精密機械縱谷、最先進的1.4奈米晶圓製造重鎮，與台中國際會展產業的千萬人潮，是時候全面加速啟動“台中進、台中出”的台灣“新國門計劃”，打造清泉崗為千萬旅運量的機場！讓清泉崗與台中港海空雙港，成為台灣國際商務與高科技的第二物流中心！



江啟臣指出，擴建台中國際機場第三航廈、跑道與航空城，高速公路直通機場、加速推動機場捷運橘線，以及完善台中機場到高鐵、中部各大轉運中心的快速公車無縫聯營，台中國際機場將扛起千萬旅運量，嘉惠中台灣民眾。



江啟臣續指，從南軟、內科、松山機場、北市科、華亞科、龍潭、竹科、后科、中科到二林，將形成串聯北台灣和中台灣，長達近200公里的AI科技廊帶，這將是全球最亮眼的AI黃金廊帶，也將是全球AI機器人、無人載具的研發、製造重鎮。



江啟臣力挺蔣萬安，他說松山機場遷建，釋放台北精華區的無限可能，牽動桃園機場和台中機場，更將串聯起北台灣與中台灣的AI廊帶，這是一場跨城市的世紀合作，台中好、桃園好、台北好，台灣會更好！