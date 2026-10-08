旺季效應AI商機　台9月進出口雙創單月新高

9月出口872.2億美元，月增5.9%、年增60.9%，創下歷年單月新高。（照片：台財政部網站） 中評社台北10月8日電／台“財政部”8日公布9月海關進出口貿易統計，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用商機持續擴展，加上步入傳統外銷旺季、產品價格上漲效應，9月出口872.2億美元，月增5.9%、年增60.9%，創下歷年單月新高，並連續35個月正成長。



“財政部”表示，受惠於人工智慧(AI)、高效能運算及雲端服務等應用商機持續擴展，加上步入傳統外銷旺季及產品價格上漲效應，9月出口872.2億美元，年增60.9%，連續35個月正成長；進口635.9億美元，年增51.7%，主因AI產業鏈國際分工與出口引申需求擴張，以及國際原物料行情維持高檔；出、進口值及出超236.3億美元均創單月新高。累計1至9月出口年增46.2%、進口成長41.3%。



“財政部”說，9月主要貨品出口普遍較上年同月成長，其中資通與視聽產品成長1倍、表現最佳，包括顯示卡、伺服器、儲存媒體、交換器及路由器等出口均呈倍數增加；其次為礦產品成長86.4%，主因全球油品供應偏緊，支撐價格維持高檔；電子零組件隨AI應用及消費性電子新品備貨需求升溫，成長45.3%，機械、電機產品亦各成長約3成。累計1至9月資通與視聽產品、電子零組件出口合計成長59.5%，占總出口比重79.0%。



“財政部”表示，主要市場方面，9月對美國、東協出口值分創歷年單月次高、新高，年增率分別為1.1倍及93.4%，合計對總出口增加的貢獻達7成；對中國大陸與香港、歐洲、日本出口則分別年增30.2%、20.6%、13.4%。累計1至9月對五大市場出口值均創歷年同期新高，其中對美國、東協均提前刷新全年紀錄，分別年增59.3%、52.9%；對歐洲出口年增48.8%，對中國大陸與香港、日本則分別成長28.5%、26.6%。



“財政部”指出，展望未來，全球貿易政策及地緣政治情勢變化等因素，仍增添總體經濟不確定性，惟隨人工智慧應用持續深化，國際雲端服務業者及各國加速AI基礎建設投資，帶動半導體、伺服器等相關供應鏈需求擴增，加上科技新品備貨、中國大陸及歐美年底採購旺季將屆，均有利挹注台灣外銷動能，第4季出口可望延續成長態勢。