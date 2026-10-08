莊競程批高虹安政見跳票　收割前朝政績

民進黨新竹市長參選人莊競程（右）與發言人林楚茵。（照：民進黨提供） 中評社新竹10月8日電／2026地方選舉進入激戰階段，民進黨新竹市長參選人莊競程表示，高虹安所開出的教育、交通、民生基礎建設等核心競選支票連環跳票，更將前市長林智堅任內的建設成果攬為己有。莊競程強調，“高虹安團隊做不來的，我來做”，呼籲市民終結市政空轉，讓新竹重回正軌。



莊競程與民進黨發言人林楚茵今天在民進黨中央，召開“高虹安政見大跳票？前朝政績全收割 四年市政成績在哪裡？”記者會。



莊競程指出，檢驗高虹安四年施政，光用她自己承諾的標準，就都已經大跳票。他列舉，第一，教育政策落後，就近入學拖到2026年才重劃學區，但沒有足夠教室、班級與學校，學區劃得再漂亮，孩子還是進不去。過去林智堅市長已推動國、高中增班，著手解決孩子的入學需求，高虹安接任後至今卻仍停滯不前，教育規劃要走在孩子前面，教育不能永遠追在孩子後面。第二，交通藍圖混亂，大車站計劃喊停、ART不見蹤影，如今又改推輕軌，K-12學校卻選在輕軌機廠用地，政策互相打架，城市藍圖在哪裡？高虹安執政讓市民等了四年，還是在塞車。



莊競程續指，第三，民生污廢水危機，污水處理廠目前已達110%負荷，2028年將達130%；二期擴建若2027年動工、四年興建，需至2031年才能完工，期間恐須靠抽水肥因應。污水如何處理、經費誰出，高虹安必須交代。第四，果菜市場遷建牛步，高虹安選前承諾加速遷建，如今仍在舊址修修補補，但修繕不等於遷建，即便規劃遷建，也應把卸貨、冷鏈、倉儲、人車分流及聯外交通一併規劃，不能只是把問題搬家。最後，關埔空橋承諾2025年全區12座完工，至今2026年連第一座空橋都尚未正式啟用，這張支票又要何時兌現？



莊競程表示，前朝好的建設應該延續，但不能只收割成果、問題推給前朝，公共建設不能只看誰剪綵，也要看誰規劃、爭取經費與推動。過去相關經歷，有能力將地方建設從規劃、經費到“中央”協調，每個環節都負責到底。莊競程強調，“高虹安做不來的，我來做；新竹市民等不到的，我來推動”，自己提出的政見一定負責做到，把資源找進來、把建設一項項完成，讓新竹從空轉跳票，變成真正做到。



林楚茵表示，高虹安過去藉由“新竹大秘寶”等政治語言抹黑前朝，如今司法與客觀事實皆已證明林智堅清白，反而暴露出高市府團隊這四年來嚴重缺乏實質施政成果。她列舉，包括竹風漁市、香山運動公園以及新竹市圖書館新總館等工程，早在林智堅市府時期即已規劃或動工，高虹安卻列為市府重大建設或施政成果，猶如“手拿鐮刀割取前人成果”，呼籲市民共同檢視高虹安到底為這座城市帶來了什麼實質改變。



最後，林楚茵指出，污水處理廠容量緊繃的問題早在去年就有市議員提出示警，市府卻持續消極應對，讓科技之城反而面臨各項經費負擔與生活不便的“水肥風暴”。林楚茵強調，市民不需要走回頭路的治理模式，“做不到就該換人做”，新竹值得一個兼具“中央”歷練與地方服務扎實經驗的新團隊，帶領市政重回正軌。