高雄有黑柯產業鏈　柯志恩轟不要這麼惡劣

國民黨高雄市長參選人柯志恩8日下午受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）針對高雄市長選戰出現“黑柯產業鏈”，國民黨高雄市長參選人柯志恩8日下午回應她就是受害者，特定粉專造謠、特定媒體報導、再留言評論轉傳，已經變她的日常，她也呼籲，選舉可以不要這麼惡劣，有多少事實，就講什麼樣的話。



國民黨籍高雄市議員許采蓁8日在議會總質詢時，揭露高雄出現一條“黑柯產業鏈”，多次以匿名粉專、媒體、綠營人士“一條龍”聯合操作方式，不斷以不實訊息攻擊抹黑柯志恩與國民黨幾位監督力道較大的議員。



根據許采蓁查證，臉書粉專《狼與羊的午餐投票》2021年成立，直到2024年7月18日才出現第一篇貼文，當時粉專僅有34人追蹤、貼文按讚數幾乎都在個位數，不過卻被特定媒體引用，短短兩個月就刊出數篇報導，2024年至2026年間累計達25篇。



對此，柯志恩表示，她就是“黑柯產業鏈”的受害者，經常被透過一些特定粉專發言，接著媒體就跟進，之後又透過一些留言、評論不斷地轉傳，這根本就是一條龍的一個策略，這幾乎是她的高雄日常。



柯志恩呼籲，選舉可以不要這樣惡劣，有什麼事實，就講什麼樣的話。隨著高雄選戰熱烈開打，讓她受到非常多的謠言攻擊。她請媒體不要去當側翼，還是要本著新聞的良知，有多少事實說多少話，這在選舉當中才是正道。