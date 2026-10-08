新竹藍營軍系力挺　高虹安：藍白全壘打

新竹市長高虹安致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月8日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安年底將尋求連任，對決民進黨新竹市長參選人莊競程。中國國民黨新竹市黨部軍系的黃國新委員會，8日為高舉辦造勢大會，高除感謝藍營軍系力挺外，更喊出新竹市藍白全壘打。



高虹安8日出席國民黨新竹市軍榮眷後援會成立大會，包括國民黨籍前新竹市長林政則、童勝男、國民黨新竹市黨部主委王志豪、黃國新委員會主委張春傑和多位國民黨新竹市議員參選人都到場出席。



高虹安表示，他要感謝中國國民黨主席鄭麗文與許多藍營前輩們，在這一次新竹市長選戰當中，將重擔交給她，讓她可以繼續拚連任，希望能高票當選繼續為新竹市民服務。



高虹安指出，她記得4年前投入新竹市長選舉的時候，新竹市成為全台灣關注的焦點，她要感謝在場有很多前輩4年跟她一起打拚努力，後來又經歷了大罷免投票，也是靠著大家的支持，才又一次一起拿下新竹市的勝利，而且還讓她的不同意罷免票數，創下全台最高票。



高虹安強調，這一次她爭取連任還是需要大家的支持，讓新竹市藍白從市長、議員到里長都能全壘打，也讓新竹市能再次成為藍白合的示範區，所以每一票都非常重要，因為票沒有投進去真的都不算，在剩下倒數50天大家還是要一起努力，讓票票都能入軌，新竹市藍白全壘打。