管中閔：習特二戰敘事沒問題　兩岸可同紀念

前台大校長管中閔接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普與中國國家主席習近平日前會面時談及二戰期間中美合作抗日的歷史，引發討論。前台灣大學校長管中閔向中評社表示，特朗普講的是歷史事實，習近平回應的也是歷史事實，根本沒有什麼問題，反而是台灣自己過去明明可以講抗戰、講飛虎隊，卻選擇不講，現在別人講了又不高興。



管中閔強調，如果真的重視抗戰歷史，兩岸反而更應該好好討論如何共同紀念抗戰，既然抗戰是全中國人民抵抗日本侵略的戰爭，為什麼不能一起紀念？台灣同樣有人參與抗戰，當年參戰者的後人也都可以共同參與。



華府習特會落幕後，美方公布的成果指出，特朗普與習近平憶及美國和中國在二戰期間曾是盟友，並肩作戰贏得戰爭。習近平也在峰會期間提到，二戰時期中美曾並肩抗擊法西斯侵略。美方公布的峰會成果使用“United States and China”描述二戰盟友關係。



管中閔對此接受中評社訪問時表示，他有注意到特朗普的談話，特朗普提到美國與中國是二戰時期的盟友，勇敢的美國人來到中國戰場，協助這個傳奇的國家為生存而戰，“這不就是歷史事實嗎？”



管中閔說，既然講的是歷史事實，就應回到1945年，甚至更早飛虎隊成立時的背景，當時根本沒有現在這些政治問題。國家領導人會面，主人談到雙方過去的合作關係，藉此拉近距離，本來就很自然，他從頭到尾都不覺得有什麼問題。



管中閔強調，問題反而出在台灣自己不願意講這段歷史，如果民進黨政府真的這麼在乎飛虎隊、這麼在乎抗戰，去年民間舉辦相關紀念活動時，為什麼不來參加？當時也有飛虎隊文物展覽，政府如果願意參與，現在不就可以順理成章地接上這段歷史，說“是我們打的啊！”



管中閔說，台灣自己明明有機會講，卻不願意講，等到特朗普與習近平談起來，又急著爭論歷史敘事，這讓他難以理解。所以，與其擔心別人怎麼講，更應該反省台灣為何長期忽視這段原本屬於自己的歷史。