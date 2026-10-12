林光輝：中華傳統文化連結兩岸　無法分割

台灣抗日誌士親屬協進會創會長林光輝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）台灣抗日志士親屬協進會創會長林光輝接受中評社訪問表示，民進黨政府最近面對中美領袖的“二戰盟友說”處境尷尬，因為他們的論述一直是切割兩岸歷史，淡化台灣抗日史實，不將台灣視為中國戰場的一部分，但台灣人迄今仍供奉媽祖、關公，仍在清明節祭祖，墓碑上仍刻著大陸祖居地的堂號，顯然，兩岸在根本上並無法分割，相關操作形同徒勞。



林光輝為霧峰林家第九代裔孫，其曾祖父是被譽為“台灣抗日第一人”的林祖密，林光輝於2007年發起並成立了“台灣抗日志士親屬協進會”，集結30多個抗日家族後代，致力於找回，並傳播台灣先民的抗日歷史記憶。



中美領袖在華府會面共同闡述彼此是“二次世界大戰並肩作戰的盟友”，引發民進黨政府抗議，並強調當時領導抗戰的是“中華民國”。林光輝對此認為，綠營過去長期以來試圖淡化台灣抗日史實，如今又要有所主張，顯然自相矛盾。



林光輝指出，台灣有長達50年的抗日血淚史，有數十萬台灣先輩為了保家衛國而犧牲生命與家產，這是一段不容抹滅的史實。如果淡化，甚至將這段歷史切割，將會讓台灣在歷史的詮釋權上屈居下風，更是對無數流血犧牲的抗日先烈無法交代。



他提到，在台灣有許多淡化抗日歷史論述的主張，喜歡宣稱“日本殖民為台灣帶來現代化”，來掩蓋殖民壓迫的本質，並為抗日史實降溫，完全是背離歷史真相的錯誤史觀。



林光輝解釋，事實上，所謂“台灣的現代化始於日本人”的說法根本無法成立，台灣真正的現代化進程，早在清朝台灣建省時期便已拉開序幕。西元1885年台灣正式建省，首任巡撫劉銘傳在此大力推行新政，涵蓋了基礎建設、通訊、財稅等多個層面。從鋪設鐵路、架設電報線、開辦現代郵政、引進電燈設備，乃至於推動水利與港口建設、進行全台土地清丈與賦稅制度的健全化，這些具有里程碑意義的建設皆由劉銘傳一手推動。