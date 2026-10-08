不對稱　蔣萬安：綠營府院黨圍剿我一人

蔣萬安接受中天網路節目“綠也掀桌”專訪。(取自中天YouTube直播) 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）2026台北市長選戰倒數51天。中國國民黨台北市長蔣萬安8日被問到民進黨陣營有鋪天蓋地的網路造勢能力，該如何因應。他回答，確實現在是不對稱的戰爭，他的對手擁有非常多資源，“民進黨府、院、黨圍剿我一個人”，整個“國家”機器投入多少資源，“這一次是我遇到選戰最激烈、壓力最大的一次”。



蔣萬安說，很多朋友打開電視，划手機看新聞，都覺得怎麼全台灣好像只有台北市在選舉一樣？



蔣萬安8日下午接受中天電視“綠也掀桌”鯊鯊主播李珮瑄、前“立委”郭正亮節目專訪，也是競選以來首場專訪。



有關2028的大選，他強調，他說過完全不思考2028，一定支持國民黨最強候選人，現在就是擘劃接下來對台北市政的願景，以及為了台北、台灣未來30到50年的整體發展著想。



被問到過去一陣子常常到外縣市助選，很多節目專訪都沒上，是不是有輕敵？蔣萬安表示，絕對不是，從他第一次參選台北市中山、北松山選區“立委”開始，到後來2022年參選台北市長，每一次選舉都不輕鬆。



蔣萬安舉2016年與時任國民黨“立委”羅淑蕾進行初選為例，當時非常高知名度的羅淑蕾委員初選，外界非常不看好，2016年的大選環境也很逆風。後來“立委”拚連任，也碰到民進黨“立委”參選人吳怡農，還有2022年市長選舉三強鼎立，歷次選舉都是非常不容易。



郭正亮問到，面對選戰，蔣萬安往往都在事後才做解釋。對手採用先提出不實訊息，讓蔣萬安在後面追永遠都慢一步，關於這點該如何克服？



蔣萬安回應，確實是一個不對稱的戰爭，對手和其團隊有非常多資源，包括社群、網路、媒體的報導，會很多不實訊息一直傳遞。自己和團隊也努力透過各種方式告訴市民朋友正確訊息、很多具體施政成果，接下來4年擘畫的願景，一定會透過文宣、社群，持續傳遞，也會加大力道。



被問到是否有機會未來每周都可以上專訪節目？他指出，一定會安排，一個接著一個。“這一次是我遇到選戰最激烈、壓力最大的一次”，現在整個資源不對稱、社群生態完全改變，以及各式各樣如毒品問題的主張偷換概念，民眾會想知道為什麼要做立場的改變，而不是用網路力量把黑的講成白的、把A說成B。



針對未來選戰規畫，蔣萬安表示，他還是像歷次選舉一樣，秉持絕不鬆懈、不大意，而且接下來就會把很多對未來的規畫，包括今天所提出來的市政大政策，很清楚、很負責任地跟市民說明、跟市民報告。



對於台北未來4年的規劃，他指出，對台北市要想到30年、50年的整體發展，怎麼樣讓所有的市民生活品質更好，以及讓整個市政建設的成果讓所有的市民共享，這非常重要。