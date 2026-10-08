台北市長民調：蔣萬安49%、沈伯洋41%

台北市長蔣萬安支持度為49%、民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度為41%，雙方差距8個百分點。（照片：《TVBS》民調中心提供） 中評社台北10月8日電／2026年台北市長選舉進入白熱化階段，《TVBS》民調中心8日公布最新民調結果顯示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度為49%、民進黨台北市長參選人沈伯洋支持度為41%，雙方差距從5月下旬調查的28個百分點，縮小到8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。



至於台北市民看好誰當選？民調顯示，55%市民看好蔣萬安當選連任，遠高於沈伯洋的20%，另有26%無意見。其中，國民黨（86%）與民眾黨（89%）壓倒性看好蔣萬安；民進黨認同者看好沈伯洋為50%、蔣萬安27%；中立選民則有40%看好蔣萬安、15%看好沈伯洋。



民調顯示，年底台北市長選舉有92%市民表示會去投票（74%一定會，18%可能會），3%不一定，只有6%表示不會去投票，顯示市民對選戰關注度持續走高。而根據2022年《TVBS》民調結果以及實際台北市長選舉投票率推估，今年底台北市長投票率預測在71%左右。



針對藍綠兩位市長人選支持度，民調表示，蔣萬安為49%，沈伯洋為41%，雙方差距由5月下旬調查的28個百分點，縮小為8個百分點，另有11%尚未決定支持對象。



喜好度方面，蔣萬安喜好度為49%，較5月下降8個百分點，至於不喜歡比例為33%；沈伯洋喜好度則增加13個百分點來到44%，不喜歡比例降至36%。



政黨傾向方面，民進黨28%、國民黨32%、民眾黨7%，中立選民22%，其他政黨22%。



本次調查是TVBS民意調查中心2026年10月3日、5日至7日晚間18:30至22:00所進行調查，共接觸1,284位20歲以上台北市民，其中拒訪為164位，拒訪率為12.8%，最後成功訪問有效樣本1,120位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》。