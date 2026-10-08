蔣萬安提遷松機　官員稱不可能放棄空勤駐地

台北市長蔣萬安8日上午提出遷移松山機場，改建為AI園區的構想。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日上午拋出遷移台北松山機場構想，該地點將改建成為AI園區。對此，台“內政部政務次長”馬士元下午表示，台北市政府事前沒有和“內政部”詢問或協調有關空勤總隊松山駐地的問題。他強調，空勤總隊松山駐地非常重要，涵蓋北台灣海空陸域的搜救，“內政部”不可能放棄松山駐地。



台北市長蔣萬安今天宣布規劃遷移松山機場，打造300公頃台北AI園區。台“內政部”下午舉行部務會報後記者會，媒體詢問，蔣萬安提出規劃遷移松山機場，是否有與“內政部”先溝通，以及是否會影響空勤總隊松山駐地的救援量能？



馬士元回應說，“答案當然是沒有”，台北市政府過去這段時間，並沒有針對松山機場或是空勤總隊在松山機場的駐地、任務，有跟“內政部”有過任何的詢問或協調。



馬士元指出，空勤總隊在松山機場的任務非常重要，原因是松山駐地幾乎涵蓋了整個北台灣海、空、陸域的搜救，如果沒有駐地的話，北台灣的搜救任務會非常難執行，且“內政部”也投資新台幣約35億元建造新的棚廠，新棚廠是希望未來黑鷹直升機進駐。



馬士元說明，空勤總隊松山駐地目前是以海豚直升機為主，而黑鷹直升機的性能比較優良，所以希望未來棚廠完成後，黑鷹直升機進駐松山可以大幅強化北台灣的搜救能量，“這個駐地我們不可能放棄”。



至於蔣萬安今天接受網路節目專訪時提及，松山機場遷移後可保留直升機起降空間，馬士元表示，目前沒有任何一個單位來與“內政部”談過這個問題，也不知道蔣萬安的規劃細節，所以現在沒有辦法評估對任務影響的情形。



馬士元強調，空勤總隊會盡最大的努力爭取留下松山駐地，“內政部”希望任何的決策只要是跟搜救、救災有關，尤其是與空中、海域搜救的能量有關，務必要與“內政部”做妥善的討論。