台預售屋爆解約潮　方信淵：資金投入股市

國民黨籍高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月9日電（記者 蔣繼平）台灣房市買氣、交易量急速下滑，連預售屋解約件數也受到關注。身為建商的國民黨籍高雄市議員方信淵向中評社表示，這代表熱錢全往股市集中，也反映房子過量，且未來人口只會更少，這麼多房子恐怕賣不出去，要擔憂房地產發展可能會停滯。



另外，台灣K型經濟嚴重，方信淵表示，以整體經濟來看，多數民眾低於平均薪資，有錢的只是少部份的高科技人才，整體社會的貧富差距很大，底層民眾生活上還是很困苦，這是最令人擔心的狀況。



方信淵，高雄橋頭人，中山大學高階公共政策碩士。現任國民黨籍高雄市議員，選區位於（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）。壯暉建設有限公司總經理，熟悉房地產。



根據永慶房產集團彙整“內政部”實價預售屋解約揭露資訊，今年2026年上半年全台預售屋解約件數已達2189件、解約金額更高達新台幣347.2億元，相較2024年同期件數、金額，分別多出1.42倍、1.46倍。創下近3年同期最高。



對此，方信淵表示，預售屋市場就和投資股票一樣，大家都追高殺低。房地產好時一窩蜂追進去，甚至出現一個人就買十幾戶預售屋。現在房地產不好、貸款也不好貸的時候，一定只能解約，不然錢拿不出來，貸款也貸不出來，才會產生解約潮。



方信淵表示，這現象並非呈現景氣好或不好，只是反映出整個資金都放進股市裡，甚至有人還把定存解約全放進股市，因為這兩年股市好賺，所以台股成交量才會那麼大。政府為了課稅賺錢，縱容資金進到股市，也沒有做控管。



至於房市隱憂，方信淵表示，未來房市走向還是會有很大的影響，尤其台灣人口紅利已經沒有了，加上少子化，未來這麼多房子誰要去買？以前一個人買十幾戶，多少人才可以去消化？房子過量，量體太大就會校正回歸，以後房地產可能會停滯。

