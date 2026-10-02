單厚之：洋流讓藍綠基本盤歸隊　不利柯志恩

資深媒體人單厚之接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月9日電（記者 邱筠媜）地方選舉進入倒數，資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，今年全台選情偏冷，缺乏明確的選戰大氛圍，民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”反而成為少數具話題性的焦點。“洋流”興起促使藍綠基本盤更容易歸隊與集結，對各縣市選情產生不同衝擊。以高雄為例，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本主打吸引中間選民、避免藍綠對立，但“洋流”起來刺激綠營基本盤歸隊，若再吸走中間選民，對柯志恩絕對不利。



單厚之，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，主跑“立法院”新聞超過20年。擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為政治評論員。



談及地方選情社會氛圍變化，單厚之回顧，2018年選舉很熱，韓流席捲全台，韓國瑜當年在三山造勢前聲量就極高，幾乎完全制霸，到了鳳山造勢，是空戰轉化成陸戰的重要節點，另外還有張天欽“1124滅東廠”事件、十大公投及高雄天坑等案。2022年，林智堅論文案爭議、高虹安助理費及新竹藍白合等議題，熱度也高於今年選舉。



在整體社會氛圍方面，單厚之認為，2018年基本上是教訓民進黨的氛圍，今年選舉話題沒有大氛圍說一定要教訓國民黨或民進黨，“洋流”看起來是唯一的選舉主軸，10月4日沈伯洋競選總部成立大會達成類似“韓流”當年的陸戰的效果，但“洋流”目前看起來是不及當年的“韓流”。



單厚之表示，即便“洋流”現在看起來有熱度，今年全台灣選舉感覺還是相對冷的。台北市選舉藍綠陣營提名很保守、選情相對單純，沒有肉搏廝殺，他聽聞有議員候選人連文宣、面紙發放都還沒開始；高雄市長選舉，國民黨參選人柯志恩與民進黨參選人賴瑞隆沒有熱戰；桃園市長選舉部分，很多人甚至不知道國民黨參選人張善政的對手是民進黨參選人黃世杰；新北市長選舉方面，國民黨參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧選情接近，但議題上無激烈交鋒。



單厚之說，面對“洋流”興起，促使藍綠基本盤更容易歸隊與集結，此現象對各縣市選情產生不同衝擊。以高雄為例，柯志恩原本主打吸引中間選民、避免藍綠對立，但“洋流”起來刺激綠營基本盤歸隊，若再吸走中間選民，對柯志恩絕對不利。新北方面，蘇巧慧過去也盡量避開藍綠對立，以免拉高仇恨值，但若洋流讓藍綠對立拉高，對於藍大於綠的新北，李四川未必吃虧，但仍須觀察“洋流”吸引中間選民的外溢效應，是否足以改變勝負。