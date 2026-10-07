台吹捧高科技轉型　陳銘彬：相對剝奪感嚴重

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）台灣K型經濟嚴重導致貧富差距大。長期關心公共政策的高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬向中評社表示，沒有達平均薪資所得占全台至少有60%以上，刻意吹捧高科技轉型，卻忽略房價、物價上漲讓生活更困難，相對剝奪感只會更嚴重。遺憾的是在野黨並沒有把握住，去把民瘼掀起來。



陳銘彬是退休高中教師，從事社會運動40年，早期投入教師人權促進會、教師會等組織活動。高雄市公民監督公僕聯盟2010年正式成立，陳銘彬是現任理事長。



“主計總處”公布最新薪資統計，7月全體受僱員工總薪資平均數達新台幣7萬1165元，數字曝光後讓不少上班族看傻。網路上更掀起一波“道歉潮”，護理師、幼教師、警察甚至月薪新台幣6.8萬元的藥師都苦笑“對不起，我拉低平均了”。



台灣約有70%的上班族薪資未達到平均數，主因是高科技業、金融業等少數高薪族群拉高了整體平均值。進一步觀察數據，7月經常性薪資中位數其實只有3萬9629元，代表有一半的勞工低於此數字。



對此，陳銘彬表示，長期以來沒有達到平均薪資所得在全台灣至少有60%以上，尤其高雄市是勞工之都，絕對超過，主要以傳統產業為主，目前還在產業轉型當中，高科技人口是占非常少數。未達到平均薪資所得的這些人，才是決定性的選票。



身為公共政策監督團體，陳銘彬表示，他有提醒過柯志恩、賴瑞隆兩邊陣營，希望都要注意到，K型經濟一直在擴大存在，千萬不要因為整體數字好看就選擇性忽略，不管用選舉角度或轉型正義角度，都要先看未達到平均薪資的人該怎麼辦。

