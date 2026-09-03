周卓煇：台不應讓半導體工程師窮得只剩下錢

新竹清華大學材料系特聘教授周卓煇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月9日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學材料科學與工程學系特聘教授周卓煇接受中評社訪問表示，台灣的半導體產業雖然蓬勃發展，但工作環境其實並沒有外界想像的那麼好，他有很多學生進入半導體產業當工程師後，窮得只剩下錢，台灣不應該再讓這種狀況持續下去。



周卓煇，美國密西根大學高分子科學與工程博士，曾任美國加州IBM研究中心客座科學家、清大材料系系主任、台灣電動車輛發展協會創會理事長。現為新竹清華大學材料科學與工程學系特聘教授。



周卓煇感嘆，他有很多學生進入半導體產業當工程師後，原本“五子登科”，後來卻因為妻子受不了長期沒有丈夫的生活，離婚後讓工程師同時失去了妻子、孩子和房子，最後只剩下車子和金子，窮得只剩下錢，人生過得很悲哀。



他提到，台灣半導體產業最自豪的就是所謂的晶片“良率”，但這些良率卻是靠工程師的肝所換來的。現在許多工程師家庭，很多妻子都是有丈夫等於沒丈夫，孩子有父親等於沒父親一樣，長期下來導致家庭失和破裂的例子很多。



周卓煇指出，大家不要只看到半導體產業的好，卻故意不去看當中很多的問題，大家應該要去督促這些賺很多錢的半導體公司，先把工作環境弄好，因為所謂的財富不是只有錢，還要有時間去享受這些錢，也要有時間去享受家庭生活，但這些都是現在許多工程師所無法享受到的。

