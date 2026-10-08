黃牧仁：藍可望拿14席　高雄宜蘭仍激戰

政治觀察者黃牧仁向中評社盤點國民黨全台選情。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月9日電（記者 張嘉文）台灣縣市長選舉進入決勝階段，中國國民黨能否守住目前執政的15席備受關注。政治觀察者黃牧仁向中評社表示，綜觀全台選情，國民黨目前還算樂觀，真正值得觀察的激戰區是宜蘭與高雄，台北、新北、新竹縣等地則有基本盤優勢。即使彰化、嘉義市等地可能失守，藍營仍有機會從金門、澎湖補回席次，最後拿下約14席。



黃牧仁強調，關鍵在高雄，如果由國民黨柯志恩攻下，藍營就有機會維持15席，這樣的結果可說是“大贏大賺”。但目前柯志恩雖然有機會，仍缺少一股能夠翻轉選情的氣勢，宜蘭則因綠營基本盤較大，國民黨吳宗憲能否守住，恐怕要到11月才能看得更清楚。



黃牧仁，又名譯者K.K.，畢業於台灣大學心理系，主要以K.K.名義從事漫畫、輕小說日文翻譯。他曾任台北市政府資訊局約聘人員，2011年參與創辦“台北公眾區免費無線上網”，有“Taipei Free創辦人”之稱，平時常在臉書針砭時事。



黃牧仁接受中評社訪問，從北到南盤點全台的國民黨縣市長選情。談到台北市，黃牧仁認為，台北藍白基本盤原本就大於綠營，蔣萬安連任相對穩定。他原先最關注的是民進黨會不會推出王世堅，因為王確實可能對蔣萬安造成威脅，但民進黨最後推出沈伯洋，他就認為台北選局大致底定。



近期“洋流”雖然讓選情升溫，但黃牧仁說，造勢過頭反而可能激起藍營危機意識，尤其藍營開始強打反毒、反廢死議題，逼沈伯洋表態，選戰也進入實質攻防，對蔣萬安相對有利。



新北市方面，黃牧仁認為選情相對穩定。他舉例說，2014年綠營大順風時，國民黨朱立倫對上民進黨游錫堃僅以約兩萬票險勝，當時是綠營最好的時機，但此後藍營在新北逐漸建立基本盤優勢，即使2020年蔡英文以高票連任，2022年新北市長選舉藍營仍大勝。



他說，國民黨這次推出李四川參選也沒有太大問題，李四川曾在新北擔任多年副市長，熟悉地方事務，加上蔣萬安就在隔壁，必要時可以隨時支援。反觀民進黨蘇巧慧聲量始終不容易拉起來，即使與沈伯洋的“洋流”結合，也未看到明顯突破。



新竹縣方面，黃牧仁認為，雖然歷經藍白合破局的爭議，國民黨人選徐欣瑩民調有所下滑，但國民黨基本盤仍相當厚實。他以2024年“立委”選舉為例，當時竹北受到柯文哲的影響，藍營選情並不理想，但徐欣瑩、林思銘兩席藍委在全縣合計仍拿下過半選票，顯示藍營即使在竹北較弱，仍能依靠其他地區的支持度勝出。

