莊伯仲：國民黨要注意沈伯洋的外溢效應

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月9日電（記者 鄭羿菲）針對台北市長選情，中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問表示，從多項民調來看，“洋流”並沒有起鬨的那麼有力，但民進黨台北市長候選人沈伯洋成功營造出選戰氛圍，讓中國國民黨籍台北市長蔣萬安不得不正面對決。洋流若能讓綠北市議員開出紅盤，那就是贏了，若蔣最後只能贏得僥倖，未來的政治路就將跛腳。



莊伯仲說，但國民黨現在要注意沈伯洋的外溢效應，一是國民黨現在的台北市議員席次佔多數，若因為洋流帶動選情，讓綠營北市議員開出紅盤，縱使沈選輸了，也算雖敗猶榮；二是洋流會不會進一步帶動新北市選情，因為雙北市一日生活圈，目前還未有民調顯示新北受影響。但現在距離投票還有50多天，是否因議題發酵扭轉戰局？值得後續觀察。



莊伯仲，美國韋恩州立大學傳播學博士，2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞系教授、廈門大學客座教授，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事、北京大學訪問學者。



莊伯仲接受中評社訪問表示，“洋流”有沒有破圈，可以從幾個客觀數據來看，一、民調有沒有明顯反映出，洋流的出現帶來實質政治板塊的改變？目前各家民調中，只有民調專家戴立安9月下旬公布的民調，沈伯洋與蔣萬安僅落差1.2%，蔣41.7%、沈40.5%，但仔細觀察，泛綠受訪者高達37.5%、泛藍僅28.4%，這對基本盤藍大於綠的台北市來說很不可思議，解讀必須很小心，而沈在其他民調中並沒有明顯爬升。



莊伯仲說，也就是說，所謂的“洋流”並沒有媒體或網路KOL所起鬨的那麼有力，否則沈伯洋民調應該已追上蔣萬安，甚至是反超。但洋流至少增加了沈陣營的士氣，原本蔣萬安在2個月前看起來是躺著選也會連任，現在則已經逼得蔣得正面對決了。



莊伯仲指出，二、檢驗投票權，這得在11月28日開票才知道了。現在“洋流”看起來具話題性，但到底是凝聚各縣市的民進黨支持者（青鳥）、基本盤，還是成功拉攏中間選民產生政治效應？畢竟聲量不必然等於投票，且有可能因為外縣市青鳥的聚集，反而讓藍營支持者生出危機意識。

