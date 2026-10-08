關注：蔣萬安與沈伯洋拉近　兩項警訊

根據《TVBS》最新民調，過去支持黃珊珊者有高達五成以上會支持沈伯洋。（《TVBS》民調中心提供） 中評社台北10月9日電（記者 黃筱筠）台北市長蔣萬安8日受訪提到這次選舉是“不對稱戰爭”，民進黨府院黨圍剿他一人。從《TVBS》最新民調可看到，蔣萬安支持度49%、沈伯洋41%，沈伯洋短短5個月已拉近到只輸蔣萬安8個百分點。其中，中間選民與民眾黨支持者的流失，將是蔣萬安連任警訊。



最新《TVBS》台北市長民調，雖然沒有像戴立安民調，蔣、沈僅有差距1.1個百分點，但呈現出的趨勢是，沈伯洋從5月被民進黨提名參選後將近5個月，就從輸蔣萬安28個百分點，拉近到只剩下8個百分點。且《TVBS》機構效應被認為偏藍，這份民調仍有幾個發展是可以參考。



第一部分，2022年台北市長選舉支持黃珊珊的選民，有高達53%支持沈伯洋，蔣萬安僅有39%。這是藍白合作在台北產生裂縫的訊號。



2022年台北市長選舉，蔣萬安拿下57萬5590票，得票率42.29%；陳時中拿下43萬4558票，得票率31.93%；黃珊珊當時是無黨籍，但獲得民眾黨主席柯文哲力挺，也拿下34萬2141票，得票率25.12%。



這份民調顯示，支持黃珊珊的選票竟然大幅流向沈伯洋。首先，當年黃珊珊的競爭對手之一是蔣萬安，沈伯洋當年並沒有參選。以對立性來說，投給黃珊珊的選民，要轉投給當時的對手蔣萬安，動力要很大。第二是，支持民眾黨的多是較年輕選民，政黨忠誠度可能沒有這麼高，加上沈伯洋形象相比蔣萬安，也比較能吸收到年輕選票。



最重要就是，藍白合作在新竹縣出現裂痕，民眾黨對於國民黨的不滿，會不會影響到台北市長投票？加上之前國民黨台北市黨部決議，不讓蔣萬安單獨替台北市民眾黨議員參選人站台，藍白在台北市合作，很可能出現歧異。對比國民黨新北市參選人李四川以及台中市長盧秀燕與民眾黨之間合作關係密切，台北市似乎與民眾黨保持著距離。連民眾黨主席黃國昌都說，北市長選舉還是以蔣萬安為主，尊重參選人的競選策略。

