賴清德第三次雙十慶典　鄭麗文高雄升旗

2026年雙十慶典10日在府前登場。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾陸續到場入座，等候雙十慶典開始。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾陸續到場入座，等候雙十慶典開始。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）今年是賴清德執政第三次雙十慶典。賴清德預計10點半到場並發表演說，內容將聚焦顧民生、強“國防”和貢獻國際三大要素，其中也將回應中美對話等國際情勢。參加雙十慶典的民眾在10日上午7、8點就已陸續通過層層安檢進入府前會場，人潮與去年相差無幾。



2026年雙十慶典10日登場，由於蔡英文於美東時間5日訪美一周，因此缺席府前雙十慶典；中國國民黨主席鄭麗文則打破慣例，不出席府前雙十慶典，而是參加國民黨中央移師“高雄左營果貿社區”舉辦的升旗典禮；台灣民眾黨主席黃國昌則將與8席白委出席府前雙十慶典。



雙十慶典主題表演部分，先由憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，緊接著由AH－64E、AH－1W、S－70C與UH－60M所組成的旋翼機隊由北向南飛越府前上空；接續由P－3C反潛機與C－130H運輸機組成的慢速機隊依序通過，最後由幻象2000、IDF與F－16等三型主力戰機飛越府前廣場。



今年主題也融入防災及全社會防衛韌性，將由“內政部”空勤總隊與台北市政府消防局進行空地搜救操演，模擬車輛墜穀、直升機特搜吊降等搜救行動。最後，空軍雷虎小組以五機大雁隊形施放彩煙通過觀禮台上方。