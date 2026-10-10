要選了？盧秀燕雙十致詞喊堅持台海和平

台中市長盧秀燕出席市府前廣場雙十升旗典禮。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕主持雙十升旗典禮致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月10日電（記者 方敬為）有望角逐2028大選的中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持任內最後一次雙十升旗典禮，致詞時提出“五個堅持”，包括堅持“中華民國”；堅持守護“憲法”；堅持民主自由；堅持民生優先，以民為本；堅持區域穩定，台海和平，她並特別強調，“無論職位如何改變，都會堅定這五個信念”。



台中市政府10日在府前廣場舉辦雙十升旗典禮，盧秀燕主持典禮致詞表示，她是台中升格為“直轄市”以來首位的女市長，也是現任六都唯一的女市長，她的施政理念就是把台中市當作大家庭在經營與守護，把市民當作家人在照顧。為了讓市民安心，她當初就承諾會“做好做滿，不中途離開”，她也說到做到。



盧秀燕說，她另有個重要的執政理念，就是“家和萬事興”。為了市民，她在議會努力維持和諧、避免對抗，因為唯有府會合作，尋求市議會的支持，台中市政府的各項計劃和預算才能夠順利通過，進而為市民謀福利、為台中做建設。



盧秀燕強調，執政者一定要“堅持團結合作，家和才會萬事興”，這是城市和國家進步的唯一途徑，沒有第二條路。



盧秀燕說，“台中好，台灣才會好”，唯有團結進步，才會繁榮興盛，她在此要提出五個堅持，用台語講就是“有（閩南語音似“五”）堅持”。



盧秀燕提到，許多人稱呼她為“市長媽媽”，相信過去8年市府團隊為台中市奠定了堅實良好的基礎，如同家庭一點一滴成長、茁壯，相信只要方向正確，只要繼續努力，台中一定會更好。