盧秀燕肯定蔡英文克制說　籲賴清德應參考

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月10日電（記者 方敬為）蔡英文日前出席史丹佛大學胡佛研究所論壇活動，並發表演說表示，“處理與中國的關係要保持克制，換取空間、維持和平”，並稱“有時克制是領導者所需要的”。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持雙十升旗典禮，公開認同蔡英文的看法，並呼籲賴清德應該參考！



蔡英文9日在史丹佛大學胡佛研究所舉辦的論壇中，以“新聞標題之外的台灣：在台灣民主實踐中建立韌性”為題發表演說，她表示，處理與中國的關係需要做好準備並保持克制，克制並非軟弱，而是為了避免誤判，藉此換取空間、維持和平；並稱，“有時克制、耐心及願意在分歧下尋找共同點的態度，正是領導者所需要的”。



針對蔡英文說法，盧秀燕10日主持台中市雙十升旗典禮後受訪表示，蔡的演說內容發人深省，且非常重要，當中特別提出了兩個觀點。第一，身為領導人要懂得克制；第二是要重視區域經濟的均衡發展，避免富者越富、貧者越窮。她認為，蔡英文講得非常好，賴清德應該參考。



盧秀燕接著強調，“走對路、選對人”很重要，今年是她任內最後一次主持雙十升旗典禮，再過77天就要卸下職務，交棒給下一任市長，她希望台中市一定要繼續幸福下去，要讓台中繼續幸福有三個條件。第一，全體市民朋友要繼續共同努力；第二，市政團隊必須更認真、更打拚；第三，則是選出一位好市長來接棒，帶領這座城市繼續向前邁進，讓台中市延續幸福。