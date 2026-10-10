韓國瑜雙十演說批執政黨　莊瑞雄回轟

民進黨黨團幹事長莊瑞雄。(中評社 資料照) 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）針對“立法院長”韓國瑜雙十致詞，脫稿批評執政黨，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄上午回應表示，韓院長許下“台灣安全、人民有錢、民主萬歲”三個願望，大家都支持，但國家慶典應該凝聚人民，不能講著講著，就把慶生會變成政治批鬥大會。“大家等著切生日蛋糕，韓院長卻忙著切割國人，生日蛋糕可以分，人民感情不要分裂。”



莊瑞雄指出，韓院長才呼籲各政黨不要火上加油，接著就使用“政治獵殺”、“假民主、真獨裁”等言詞，“這就像消防隊長叫大家小心火燭，自己卻掏出打火機，還往朝野對立上添一把火。韓院長到底是來滅火，還是來點火的？”身為“國會議長”，若期待朝野放下對立，就應從自己的發言做起。



對於韓國瑜稱部分台灣人想成為美國第五十一州、日本第五個大島，莊瑞雄表示，多數人民關心的是孩子好不好養、薪水夠不夠用、父母能不能受到照顧，“韓院長不用忙著替台灣人安排國籍，先一起把人民的生活顧好。”不同政治立場，不應被描繪成“國家認同”混亂，更不必在國慶台上替人民貼標籤。



莊瑞雄強調，人民依法行使罷免權，不該被扣上“政治獵殺”的帽子；行政與立法間的“憲政”爭議，也應透過制度與對話處理，不能直接跳到“假民主、真獨裁”的指控。“國會議長”應該搭起溝通的橋梁，而非替朝野對立加碼。



莊瑞雄表示，民進黨團願意溝通，也期待韓院長以公正立場促成對話。國慶台上少一點政治脫口秀，“國會”桌上多一點坐下來談，才是送給國家最好的生日禮物。