韓國瑜雙十談假民主真獨裁　台官方批污名化

“行政院”對韓國瑜雙十談話表達不滿。(中評社 資料照) 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院”韓國瑜院長10日雙十演說再度批評“行政院”不副署法案，台灣不能被視為“假民主、真獨裁”。“行政院”發言人李慧芝上午回應表示，行政、立法兩院都是“憲政”機關，依照“憲法”行使職權，也應尊重彼此職權、共同維護“憲政”秩序。任何一方都不應逾越“憲法”界線，也不應為政治攻防而污名化“憲政”機制。



李慧芝表示，“憲法”第37條明定，“總統”公布法律、發布命令，須經“行政院”院長副署。“行政院”依“憲法”行使副署權，也肩負守護“憲法”、維護“憲政”秩序的責任。



李慧芝指出，過去不副署的八案，有三案（廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法修正案）不副署，是為防止黨政軍介入媒體，確保黨政軍投資媒體業者之限制及監理具有一致性規範，避免執法爭議；有兩案是“違憲”為特定個案修法（政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、國軍老舊眷村改建條例修正案），修法內容已違反大法官“釋憲”；有兩案（財劃法修正案、台灣兒少成長及未來帳戶條例）是侵害“行政院”預算權、違反“憲法”權力分立原則；還有一案（“立法院”組織法修法）則是企圖將詐領助理費除罪化，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞。



李慧芝強調，“行政院”尊重“立法院”的職權，但當修法已經悖離“憲政”秩序與民主原則時，“行政院”作為“憲政”的守護者，必須被動防衛，以維護“憲法”所建立的權力分立與制衡機制，守護國家的自由民主“憲政”秩序。