關注：合在野、攏正藍　盧秀燕累積大選籌碼

盧秀燕替民眾黨籍台中市議員江和樹站台，並出任其境總榮譽主委。（中評社） 中評社台中10月12日電（記者 方敬為）有望角逐2028大選的中國國民黨籍台中市長盧秀燕年底將卸任，10日主持任內最後一次雙十慶典，喊出“五個堅持”，當中包括“守護‘中華民國’、堅持‘憲法’、台海和平”等論述，向正藍族群靠攏；11日又與台灣民眾黨秘書長周榆修一同替白營選將站台，盧一面強化藍營基本盤，一面維繫與白營關係，累積問鼎大位的政治籌碼。



盧秀燕在全台人口第二大都、台中市順利連任市長，寫下台中升格後首次有市長連任，以及台灣六都唯一女市長的紀錄，今年底就要卸任，是否角逐2028大選，各界關注。據了解，盧秀燕幕僚團隊已展開相關部署，並傳出正著手尋覓大選辦公室地點及招兵買馬相關事宜。



今年台中市政府雙十升旗典禮是盧秀燕任內最後一次主持，她特別在致詞中拋出“五個堅持”，包括堅持“中華民國”；堅持守護“憲法”；堅持民主自由；堅持民生優先，以民為本；堅持區域穩定，台海和平。她並特別強調，“無論職位如何改變，都會堅定這五個信念”。



盧秀燕的宣示，顯然有意將自身從地方首長拉升至領導人的層級。透過訴求“中華民國”與“憲法”，精準向黨內正藍勢力，以及傳統藍營支持者遞出定心丸，設法透過論述向正藍族群靠攏，進一步確立她身為藍營共主的正當性。



值得注意的是，除了鞏固藍營基本盤，盧秀燕一方面也持續強化與台灣民眾黨的合作關係，11日特別現身民眾黨中央委員、台中市議員江和樹連任競選總部成立大會，並且在藍營也要角逐該區市議員的情況下，毫不避諱的與周榆修同台，替白營選將助陣，更宣布擔任江和樹競總的榮譽主委。

