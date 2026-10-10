韓國瑜演說開砲　賴清德握手致意

韓國瑜致詞脫稿痛批賴清德，典禮結束前一刻，2人互相握手致意。（中評社 鄭羿菲攝） 韓國瑜致詞脫稿痛批賴清德，台下觀禮民眾比倒讚嗆聲。（中評社 鄭羿菲攝） 韓國瑜與賴清德夫婦吳玫坐在同一排。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）今年是賴清德任內第三次雙十慶典。中國國民黨“立法院長”韓國瑜致詞時脫稿7分鐘，猛轟去年大罷免、“行政院長”卓榮泰不副署法案導致兩院衝突，喊話賴清德要解決，絕不能被認為是“假民主、真獨裁”。台下部分觀禮民眾越聽情緒越激動，直接嗆“下台”、“衝突就是你引起的”，甚至在韓國瑜致詞結束後，民眾仍持續比倒讚。



不過，賴清德並未受韓國瑜脫稿砲轟影響，2人隔著賴清德夫人吳玫如而坐，待雙十慶典典禮結束後，賴、韓還握手致意。



2026年雙十慶典10日登場，陳水扁、呂秀蓮、陳建仁、台灣民眾黨主席黃國昌等人出席。國民黨主席鄭麗文赴高雄參與升旗 典禮，未出席雙十大會。



韓國瑜致詞時火力全開批評，台灣的民主出現了裂痕，從去年的大罷免，到今年“行政院長”不副署“立院”三讀通過的法案。台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁。



韓國瑜提及，有一部分台灣人，想把台灣變成美國第51州；有一部分台灣人，想把台灣變成日本第5個大島；有一部分台灣人，想把台灣變成中國第31個省。我們衹有一個目標，化解一切的分歧，集中所有的力量，集中所有的心力，一起來捍衛“中華民國”好不好？