黃國昌：賴雙十演說權力傲慢讓人失望

台灣民眾黨主席黃國昌上午出席雙十大會，與時代力量黨主席王婉諭坐在同一排。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）賴清德10日發表雙十文告，以“台灣–山巔之城，地上的鹽，世上的光”為題發表演說。台灣民眾黨主席黃國昌以“一場不願誠實面對問題的雙十演說”為題回應，批評賴以滿滿的口號與華麗的辭藻，企圖掩飾台灣目前面臨的真正問題，讓人非常失望。



台灣民眾黨主席黃國昌今偕民眾黨不分區“立委”出席府前的雙十大會，中國國民黨主席鄭麗文則缺席。



黃國昌臉書全文如下：



聽完賴清德的雙十演說，感到非常失望。賴以滿滿的口號與華麗的辭藻，企圖掩飾台灣目前面臨的真正問題，對於民眾黨日前所提出的六大建言，則是徹底充耳不聞，賴清德再一次展現權力的傲慢。



演說提到“全民團結一心”、“讓我們團結一起”，卻不敢面對執政黨發動大惡罷、民進黨“立委”帶頭抹紅獵巫民眾的惡行惡狀，正是破壞團結的元兇！連面對問題的勇氣都沒有的“總統”，如何奢談團結全台人民？



一如預期，賴清德仍用冰冷的數字在進行政治宣傳，“經濟成長率突破11%”、“股市站上4萬9千點”⋯⋯勞工薪資被通膨所吞沒、日益嚴重的貧富差距、傳統產業的困境，則是隻字未提。以山巔之城為目標的賴清德，卻絲毫未見山腳下人民的真實生活與痛苦。



最令人憤怒的是，賴清德竟然還敢說“即使意見不同，我們仍然尊重彼此，相信制度”，帶頭破壞民主“憲政”的，不正是賴清德與“行政院長”卓榮泰嗎？賴清德絕口不提“立法院”三讀的法律不公布、不執行、不副署對民主造成的嚴重傷害，只敢說“總統”的權力，來自人民的託付”，但，我要提醒賴“總統”，人民托付的權力，從來就不是讓你濫用搞獨裁！



年輕世代關心的社宅興建，隻字未提；人民高度不滿的司法，同樣隻字未提。無法聽進人民心聲的“總統”，只沉浸在自己幻想中的國度，這已經不是用“自我感覺良好”足以形容。希望賴清德誠實面對問題、重新團結人民。遺憾的是，賴的雙十演說，讓人非常失望。