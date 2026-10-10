府砲轟韓國瑜失態貽笑國際　失院長格局

韓國瑜演說砲轟後，賴清德先禮貌性握手致意；府方隨後發言批韓國瑜有失“立法院長”格局，也貽笑國際。(照:鄭羿菲攝) 賴清德。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上午的雙十演說提到去年的大罷免，並再度批評“行政院”不副署“立法院”三讀通過的法案，強調台灣不能被視為“假民主、真獨裁”。府方人士回應表示，韓是慶籌會主委、是主人，在外賓慶祝雙十的大會上，用扭曲資訊攻擊賴清德、民進黨，失態語言，有失“立法院長”格局，也貽笑國際。



2026年雙十慶典10日登場，陳水扁、呂秀蓮、陳建仁、台灣民眾黨主席黃國昌等人出席。中國國民黨主席鄭麗文赴高雄參與升旗典禮，未出席雙十大會。



韓國瑜致詞時批評，台灣的民主出現了裂痕，從去年的大罷免，到今年“行政院長”不副署“立院”三讀通過的法案。台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁。



韓國瑜提及，有一部分台灣人，想把台灣變成美國第51州；有一部分台灣人，想把台灣變成日本第5個大島；有一部分台灣人，想把台灣變成中國第31個省。我們衹有一個目標，化解一切的分歧，集中所有的力量，集中所有的心力，一起來捍衛“中華民國”好不好？



府方人士在雙十慶典結束後，針對韓國瑜脫稿批評民進黨一事回應，韓國瑜是慶籌會主委，是雙十慶典的主人，同時也是“國會議長”，在象徵團結的雙十大會上，當著遠道而來的貴賓、“友邦”元首、使節團的面，用這種失態語言，特別是用扭曲、不對的資訊攻擊民進黨與賴清德，有失“立法院長”格局。



府方人士說，當著這些外賓的面，大家都是特地來為國家的生日表達慶祝，卻聽到這些政治語言，其實也滿貽笑國際的，我們對所有參加的貴賓都覺得很不好意思。



“行政院”發言人李慧芝稍早則回應，行政、立法兩院都是“憲政”機關，依照“憲法”行使職權，也應尊重彼此職權、共同維護“憲政”秩序。任何一方都不應逾越“憲法”界線，也不應為政治攻防而污名化“憲政”機制。