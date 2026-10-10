高雄升旗　鄭麗文：從南台灣全面翻轉

中國國民黨10日在高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮慶祝雙十。(照:中國國民黨提供) 中國國民黨10日在高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮慶祝雙十，黨主席鄭麗文、前“立法院長”王金平參與。(照:中國國民黨提供) 中國國民黨10日在高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮慶祝雙十，台南市長參選人謝龍介發言。(照:中國國民黨提供) 中評社高雄10月10日電／中國國民黨10日在高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮慶祝雙十，黨主席鄭麗文強調，民進黨新潮流系的“總統”與“閣員”，不但讓兩岸陷入緊張，更掏空台灣的民主，高雄決不能成為新潮流的禁臠與肉票，呼籲大家守護高雄，拒絕新潮流！鄭麗文更進一步呼籲南台灣鄉親團結一致，支持國民黨從南台灣全面翻轉。



鄭麗文上午率副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、季麟連、蕭旭岑及黨務主管，偕同前“立法院長”王金平、高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、屏東縣長候選人蘇清泉、多位黨籍“立委”、議員，與上千位民眾齊聚果貿社區籃球場高唱“國歌”，“國旗歌”，氣氛莊嚴隆重。



鄭麗文致詞時指出，“中華民國”陸海空三軍都在高雄，三軍官校都在此，她首先要向三軍將士致上最高的敬意，鄭主席強調，不論“中央”執政黨如何阻撓黑化，國民黨堅持軍人應有的尊嚴福利保障，力挺國軍的決心跟誠意永不打折。



鄭麗文表示，台灣在戰後進行375減租、土地改革、耕者有其田，後來開始加工出口區、十大建設，石化業、鋼鐵業、造船業都在高雄，台灣是從高雄開始，勞工弟兄胼手胝足，創造了傲視全球的經濟奇蹟，讓台灣成為亞洲4小龍，也要向高雄的勞工致上最高的敬意。



鄭麗文指出，到70、80年代，台灣退出聯合國時，在蔣經國、李國鼎扶持下，創立了工研院、台積電與整個台灣高科技產業鏈，在國家風雨飄搖時，國民黨執政沒有忘記看到未來，締造了“護國神山”。國民黨也創造了全民健保，台灣的孩子不怕沒書念，每一個人也都會得到最優質的健康照顧。



鄭麗文強調，今天國家面臨關鍵的考驗，兩岸對峙兵凶戰危，國際氛圍詭譎多變，國民黨責無旁貸，要保護台灣的民主自由、法治繁榮進步，最重要的條件就是和平。國民黨保障台灣的最大保證就是兩岸和平，要管理分歧、降低風險，透過對話交流，讓下一代不會成為戰場的炮灰，而是享受和平帶來的巨大紅利。



鄭麗文指出，傳統產業、服務業、農漁業現在面臨嚴峻考驗，今天高科技產業一枝獨秀，但不應該只有少數人嘗到果實，要讓整個台灣都能夠享受到AI時代的便利、紅利、尊嚴跟福祉。未來不能沒有電，民進黨錯誤的能源政策成為台灣的絆腳石，台灣需要重啟核電才有未來，有算力才有競爭力，不會萬物齊漲通貨膨脹。