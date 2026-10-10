雙十大會秀肌肉　台海巡展示美製無人機艇

“海巡署”首度展示1架美製軍規的JUMP 20（跳躍20）無人機。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月10日電（記者 鄭羿菲）今天是賴清德任內第三次雙十慶典，“賴政府”大秀全社會韌性元素，“海委會海巡署”首度展示美製軍規的JUMP 20（跳躍20）無人機、MARTAC T-24無人艇各一架，展現海域監偵能力，成為焦點。



JUMP 20無人機於雙十慶典公開亮相，是“海巡署”自2022年底獲美方同意提供JUMP 20無人機後，首度公開對外展示。JUMP 20是由美國國防科技公司 AeroVironment（航宇環境公司）生產，並獲美國陸軍選定為新一代旅級戰術無人機系統，續航時間超過13小時，操作範圍達到185公里，機身長度為2.8公尺，翼展長5.7公尺，最大起飛重量為97.5公斤，屬於第3級的垂直起降無人機。



“海巡署”委託“中科院”向美商採購25艘無人艇，首次亮相的MARTAC T-24無人艇，船體在台灣製造，外形神似MARTAC（海上戰術系統公司）的M-18產品。根據公開資訊，M-18無人艇全長5.5公尺，最高航速50節、最大航程可達500浬，具備450公斤酬載能力，可搭載情監偵設備，也能搭載高爆彈頭。

