韓國瑜脫稿　上台前一刻決定守好院長角色

韓國瑜在雙十大會上的致詞，引發府方不滿。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北10月10日電／“立法院長”、雙十大會籌備會主委韓國瑜10日在大會致詞時，前半段依照事先提供給慶籌會的內容闡述，後半段則大脫稿，且攻擊性十足，導致記者亂成一團。據了解，幕僚在與韓國瑜開會時，韓國瑜就表示，他要以“立法院長”的角色，守好“立法院長”該講的話。因此幕僚有事先準備闡述兩院衝突的稿件方向，但直到韓國瑜開口那一刻，大家都不知道他會如何闡述，也展現大家熟悉的“韓式風格”，不按牌理出牌。



《中時新聞網》報道，去年雙十慶典時，韓國瑜以台灣頭上有“三座堰塞湖”比喻三大危機，“直喊台海戰爭、黨派分裂與關稅失利這三座堰塞湖，衝垮台灣的未來”。而今年，韓國瑜決定不再隱晦，直球對決賴清德、卓榮泰。



近韓人士指出，其實幕僚原本就有準備比較長的篇幅，除了期許“中華民國”未來發展外，也著重在行政、立法兩院的衝突，在會議中討論如何詮釋，是要像去年一樣使用譬喻，還是直球對決。



該人士指出，最終韓國瑜表示他自己會調整內容，並表示“會以‘立法院長′的角色講該講的話”，幕僚也贊同指出，只要守好“立法院長”該講的話，有什麼不能講？



但韓式風格就是不按牌理出牌，直到韓國瑜開口那一刻，幕僚都不知道他會如何闡述兩院對立狀況。最終韓國瑜選擇直球對決，包括“現在立法跟行政兩院對立，未來民生受到重大傷害，台灣民主絕對不能被世界認為是假民主、真獨裁”等語。



近韓人士指出，今年韓國瑜用詞不像去年婉轉，最大的原因就是兩院對立愈來愈嚴重，尤其是“行政院”將“不副署”扭曲成制裁“立法院”的工具，這樣民眾會怎麼想？難道法令想遵守就遵守，不遵守就不遵守嗎？



該人士說，原本除了行政立法兩院衝突外，韓國瑜也曾考慮將司法追殺放入文稿，但後來考量“立法院長”身份，應該著重在替“立法院”發聲，因此最終選擇只專注在行政立法兩院衝突上。這次聚焦就是盼“國家”能恢復正常運作。