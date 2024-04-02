宏碁施振榮：從一到N必須找到勝利方程式

宏碁集團創辦人施振榮10日在新竹陽明交大發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）宏碁集團創辦人施振榮10日出席新竹市政府舉辦的“下一個竹科50”雙十論壇時表示，企業發展過程中“從零到一”是探索期，“從一到N”則是一套專業管理模式，而面對外在環境的變革，經營者必須想辦法找到勝利方程式，才有辦法生存下去。



新竹市政府10日在陽明交通大學舉辦“下一個竹科50”雙十論壇，由新竹市長高虹安邀請前工研院長史欽泰、宏碁集團創辦人施振榮發表專題演講，並一起進行深度對談，希望能藉由兩位重量級前輩的經驗，思考新竹科學園區下一個50年的發展方向。



施振榮以自己職場生涯曾經歷過的兩次重大挫敗經驗強調，他能有現在的智慧，是因為一路走來已經繳了超過新台幣上億元的“學費”，而所謂的智慧就是在面對這些現實過程中所長出來的，因此後來才讓他領悟出永續經營、利益平衡與創造價值的“王道精神”，比美國的贏者全拿或資本主義更有效。



他回憶，過去職場生涯曾讓他吃過兩次虧，當時都是因為引進西方管理制度。第一次是他去挖角當時的台灣IBM總經理劉英武，把宏碁所有經營權都交給劉，劉也帶進在美國管理那一套概念，但後來卻因宏碁併購美國老牌電腦公司高圖斯（Altos），導致宏碁出現逾新台幣50億元的虧損，並一度被迫退出部分美國市場。



施振榮指出，他後來才領悟到，企業發展過程中有“從零到一”、“從一到N”兩個重要階段。“從零到一”是創業探索期，而“從一到N”則是一套專業管理模式，若專業經理人無法去面對外在環境的變革，就容易導致失敗，而經營者必須想辦法找到勝利方程式，才有辦法讓企業繼續生存下去。



他提到，他第二次吃虧則是在退休前把宏碁CEO交給意大利的蘭奇先生，蘭奇本來做得很好，讓宏碁電腦每年營收都可以成長5%，後來卻因為蘋果公司的iPad出現，讓宏碁電腦營收開始出現反轉，變成每年虧損5%。因為蘭奇當時重度依賴“衝銷售量、高佣金、向通路塞貨”的歐美業務模式已行不通。

