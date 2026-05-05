史欽泰：地緣政治嚴峻　台產業應審慎佈局

新竹清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰10日在新竹陽明交大發表專題演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學科技管理學院榮譽講座教授史欽泰10日出席新竹市政府舉辦的“下一個竹科50”雙十論壇時表示，面對地緣政治與AI時代來臨，台灣產業必須持續不斷的創新、投資人才與技術研發，擴大在未來趨勢的跨域應用，並審慎國際佈局，擴大與全球夥伴合作機會，才能創造價值。



新竹市政府10日在陽明交通大學舉辦“下一個竹科50”雙十論壇，由新竹市長高虹安邀請前工研院長史欽泰、宏碁集團創辦人施振榮發表專題演講，並一起進行深度對談，希望能藉由兩位重量級前輩的經驗，思考新竹科學園區下一個50年的發展方向。



曾任工業技術研究院院長的史欽泰強調，面對日趨嚴峻的地緣政治與AI時代來臨，各國政府推動發展半導體的產業政策，影響全球半導體供應鏈的穩定與韌性，而美中對抗，讓台灣成為必爭之地。因此，台灣產業必須持續不斷的創新，投資人才與技術研發，擴大在未來趨勢的跨域應用，並審慎國際佈局，擴大與全球夥伴合作機會，才能創造價值。



他回憶，50年前他剛到新竹來的時候，新竹科學園區前的光復路都還沒有鋪柏油，台灣半導體產業從早期幾乎一無所有，到今日能成為全球關注的科技重鎮，並非一蹴可幾，而是靠著政府、學界、研究機構及產業界長期投入、持續累積的成果。



史欽泰指出，新竹是台灣科技產業發展的重要起點，從交通大學、清華大學、工研院，到新竹科學園區，逐步形成完整的科技產業聚落，並透過人才培育、技術移轉及產業群聚，帶動台灣半導體與資訊產業一路成長。

