關注：特朗普盯得緊　賴清德雙十文告低調

賴清德。（照:府方提供） 中評社台北10月11日電（記者 鄭羿菲）年底前可能還有兩次“習特會”，讓賴政府面臨的壓力劇增，賴清德常提的“兩岸互不隸屬”，已連續2年沒有出現在雙十文告中，府方人士直言“不用那麼直接的文句”。不過，賴也只是將“抗中”從“顯性”轉為“隱性”而已，本質上並無多大改變。



賴清德2024上任首次雙十文告，提出“兩岸互不隸屬”，大陸以“聯合利劍—2024B”環台軍演作為回應。此後包括2025年元旦談話、就職周年演說、雙十文告，到2026年元旦談話、雙十文告，都沒再提“兩岸互不隸屬”。



賴清德今年的雙十文告，在兩岸論述方面並未出現太強烈字句；相較於去年文告中技巧性連結“台灣地位未定論”與聯合國大會第2758號決議，今年顯得更為克制。看似兩岸論述有軟化，但府方人士在稍晚對媒體的解讀是“談話中就有互不隸屬的含義”，因為賴在文告中仍延續以“民主對抗威權”來形容其“抗中”主張。



賴清德在兩岸講話可以區分為對外與對內兩種態度，在中美關係轉趨穩定時，於重要的正式談話、文告中，採取隱含文字、不挑釁的態度，轉為“抗中”“隱性”，避免破壞特朗普所尋求的中美關係管控風險脈絡，並強調“樂見中美對話”管控競爭；但在台灣內部政治攻防時，則仍會轉為“抗中”“顯性”，直白陳述對內定錨，以謀取朝野博弈上的政治紅利。



中美元首繼5月在北京見面，9月在華府再度會面，可望於11月在深圳舉辦的APEC，及12月在美國邁阿密舉辦的G20再次見面。美國總統特朗普最近的涉台談話，對台灣並不友善，加上美國期中選舉11月3日將登場，賴清德在雙十文告收斂激烈的“抗中”談話，應是美方有給壓力，怕給特朗普添亂。



特朗普昨日不滿與諾貝爾和平獎擦身而過在社群平台發布長文，宣稱自己已調停8場戰爭，“應該要頒8座諾貝爾和平獎給我”。他特別提到兩岸之所以沒有陷入戰爭，完全是因為“我和美國”。