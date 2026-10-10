專論：韓國瑜射出穿雲箭　起風了

韓國瑜的雙十大會演說捲起千堆雪。(照:“立法院”提供) 中評社台北10月11日電（評論員 林淑玲）昨天是賴清德執政後的第三個雙十節，台灣對外走不出去，內部嚴重分裂，韓國瑜在雙十大會的辛辣發言，引發府院跳腳，綠營砲轟。韓國瑜是雙十大會籌備委員會主委，他如果不表達自己的看法，便是為賴清德背書。他高分貝出擊宛如射出一支穿雲箭，當年帶動韓流捲起千堆雪的韓國瑜又回來了。



韓國瑜2024當了“立法院長”後，為主持議事，收斂了昔日鋒芒，幾乎不再有辛辣發言，即使最近站台輔選，也比他過去保守很多。昨天的談話鏗鏘有力，從兩岸、政治到民生，處處擊中綠營要害，“用賴清德來攻賴清德”的方式是近年台灣政治人物少有的精彩演說，才會激怒了賴，透過府方匿名反擊韓“失態言行”、“失去格局貽笑國際”，形同兩人直接扭打。



賴、韓過招效應，已不止是雙十大會口水戰，更可能為2028增添變數。原本藍軍參選2028第一人選非盧秀燕莫屬，如今韓國瑜有沒有可能因為看不下去而跳出來？就像他昨天上台前忍不住決定脫稿開轟一樣？全台都在看。



當年韓流席捲全台，韓國瑜靠的是鮮明語言、群眾魅力，以及直接挑戰執政者的姿態。昨天雙十大會發言，把他昔日的風格又全部找回來了。在此之前，他因經歷2020大選失利、高雄市長被罷免，沈寂了好一陣子，轉任“立法院長”之後更是謹言慎行。他是否還有韓流時代的動員能力？昨天這場演說似也給了答案了。



韓國瑜會不會起心動念選2028？目前還很難說。但可確定，他是藍軍目前最有優勢的一人。就像昨天的雙十大會演說，他如果沒有“立法院長”的身分、舞台，也沒有這樣施展身手的機會。韓國瑜的院長任期到2028，這個舞台又大且廣，國民黨內無人能比。相較之下，盧秀燕12月25日卸下台中市長職務後，將面臨沒有舞台的問題，對於想拚大選的政治人物很不利。



韓國瑜最大的資產是知名度與鮮明形象，有一群長期支持者。但他過去的選戰經驗既是資產，也是包袱。國民黨若要重新爭取大位，除了凝聚基本盤，還必須面對中間選民的態度。即使韓國瑜在訪美後，兩岸光譜明顯有些調整，不時把台美關係掛在嘴邊，能否將原有支持轉化為更廣泛的認同，不能只靠一場演說判斷。