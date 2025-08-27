飛虎隊建軍85周年　多件抗戰文物台北展出

松濤社舉辦飛虎隊成立85週年文物特展。（松濤社提供） 中評社台北10月10日電（記者 張嘉文）適逢雙十及飛虎隊建軍85周年，民間團體松濤社10日下午在台北劍潭青年活動中心舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”開幕式，展出多件珍貴抗戰文物。



這場活動的開幕式吸引近200人出席，包括前“國防部長”伍世文、前“國安會秘書長”胡為真、前“外交部長”林永樂、蔣家媳婦蔣方智怡、前空軍副司令葛光越及退役陸軍中將胡筑生等人到場，共同紀念飛虎隊建軍85周年。



此特展自10月10日至17日，在劍潭青年活動中心“梅花年華”藝文空間展出。



伍世文致詞表示，抗日戰爭是全民的抗戰，軍民付出重大犧牲，才換來最後勝利。他也以自己親身經歷抗戰逃難的往事，強調保存歷史的重要，希望透過文物展讓更多人瞭解當年真相。



胡為真則回顧飛虎隊成立經過指出，國民政府當年派員赴美洽商，蔣中正與宋美齡早在1937年便聘請陳納德擔任空軍顧問，1941年再由陳納德率領美國志願隊投入抗戰。



林永樂表示，開羅宣言及中華民國參與聯合國創立等歷史，都是不應被忽略的重要事實。



蔣方智怡則說，她在中學時期就已認識飛虎隊及陳納德的故事，但現在許多年輕人可能不瞭解這段歷史。她引述蔣經國曾說過的“我是中國人，也是台灣人”，呼籲重視歷史教育。



策展人、松濤社執行長宋緒康介紹，此次蒐集40多件飛虎隊相關文物，受限於展場空間，精選十餘件展出，包括1940年籌組美國志願隊的外交電報稿、1938年宋美齡出任航空委員會秘書長的證書，以及1942年飛虎隊員攝影展的手繪海報，呈現當年中美並肩作戰的歷史。