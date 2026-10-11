黃國昌：韓國瑜語重心長　希望賴聽得進去

民眾黨主席黃國昌11日在竹北市受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜10日在雙十大會致詞時，突脫稿以“政治獵殺”、“假民主、真獨裁”等語批評執政團隊，引發熱議。台灣民眾黨主席黃國昌11日受訪時強調，韓國瑜一語中的，台灣的民主絕對不應該是賴清德一個人說了算。



黃國昌說，昨天韓國瑜院長語重心長，他希望賴清德能夠聽得進去，因為韓院長其實昨天也架了下台階，說他所認識卓榮泰，應該是願意針對目前在毀壞整個“憲政”秩序的狀況，願意來修補行政跟立法兩者之間的關係。他不知道韓國瑜架了下台階的善意，卓榮泰是不是能夠聽得進去？不過他相信，台灣人民今天除了追求更好的生活，捍衛台灣的民主“憲政”也是大家的共同責任。



黃國昌11日到新竹縣出席民眾黨竹北市長候選人邱臣遠競選總部成立大會前受訪表示，昨天他坐在雙十節大會場上，聽到韓國瑜院長說出了非常多台灣人民的心聲。韓院長批評賴清德假民主、真獨裁，一語中的。不過韓院長說的還算是客氣，因為這不僅是負面教材，根本就是在踐踏台灣的民主“憲政”。



黃國昌提到，有非常多海外的學者，從英國到美國，看到台灣民主發展的狀況都已經很清楚的說，賴清德已經跨越了“憲法”的紅線。他也想要請教賴清德、卓榮泰，在“中華民國”“憲政”秩序下面，到底誰授權給你？“立法院”三讀通過的法律，竟然可以選擇不公布？這不是獨裁，什麼是獨裁？現在台灣的民主絕對不應該是賴清德一個人說了算。