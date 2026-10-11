柯文哲：台灣對美軍購錢付了　東西在哪裡？

民眾黨創黨主席柯文哲11日在竹北市受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）台灣向美國購買66架F－16V戰機，原合約訂定2026年底前全數交貨完畢，日前終於有2架抵台。台灣民眾黨創黨主席柯文哲11日受訪時表示，台向美軍購的錢付了，但東西在哪裡？預算編了，到底人家要不要賣？民進黨政府應該要說清楚，而不是只會罵別人“中共同路人”或“雜質”。



66架F－16V戰機總額約80億美元在2019年建案時，原本規劃首架戰機在2023年交付，並於2026年底前將 66 架全數送抵台灣。洛克希德·馬丁公司聲稱遭遇多重複雜的結構性問題，進度嚴重跳票。



柯文哲10日雙十節在臉書發文提到，台灣花了超過新台幣千億元軍購預算，卻一直沒有盼到安全，還讓台灣人民一直活在恐懼與彼此仇視當中。對此，柯11日到新竹縣出席民眾黨竹北市長候選人邱臣遠競選總部成立大會前受訪再次質疑，錢付了，但東西到底在哪裡？



柯文哲指出，理性、務實、科學是執政的基本態度。天底下沒有白吃的午餐、安全是要付出代價的、目前國際局勢是美中對抗、台灣在美中對抗局勢下怎麼去求取自己最大的安全保障等，這些相信大家都了解。



柯文哲說，他想問的是，台灣向美國買了66架F－16V，2400億的錢也已經付了，但問題是現在卻只來了2架，那其他64架呢？錢付了，但東西到底在哪裡？去年民進黨政府信誓旦旦提出1.25兆元軍購特別預算，講得好像只要沒有通過，就對不起全世界一樣。後來雖然折衷成7800億元，但他想問的是，其中4200億元美國到底同不同意賣給我們？



柯文哲質疑，錢付了，東西在哪裡？預算編了，到底人家要不要賣？民眾黨的態度一向很清楚，理性、務實、科學，我們是想要解決問題的，但不能只要人家一舉手就說人家是“中共同路人”，然後再罵人家是“雜質”，最後用司法迫害，這不是一個好的執政態度。