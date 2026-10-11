黃國昌、柯文哲力挺邱臣遠　誓言拿下竹北

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠11日成立競選總部。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨竹北市長候選人邱臣遠11日成立競選總部，民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲都到場力挺，強調民眾黨在年底選戰一定要拿下竹北市長這一席，展現決戰竹北的勝選氣勢。



邱臣遠11日舉辦競選總部成立大會，包括黃國昌、柯文哲、新竹市長高虹安和民眾黨新竹縣市各級民代候選人等出席。



黃國昌表示，邱臣遠在民眾黨選情最艱鉅之際義無反顧扛起重擔，不計個人得失，用自己的雙腳一步一腳印走遍竹北。他懇託所有鄉親化身邱的分身與堅強後盾，在最後49天齊心翻轉竹北，迎向嶄新的地方政治。



柯文哲指出，邱臣遠具備早期勇闖海外的台商開創精神，歷練過“立法院”4年“立委”、3年黨團總召的協調能力，更曾擔任新竹市副市長與代理市長，兼具中央立法與地方行政實務。2014年新政治從台北開始，而2026年新政治文化要開花結果，關鍵就在竹北。



邱臣遠強調，面對竹北市長“三腳督”激戰，他跟團隊“沒有財力靠體力，沒有樁腳靠雙腳”，幾個月來如苦行僧般走遍竹北大街小巷，平時更透過不間斷的社群直播，深入第一線發掘並用心傾聽市民心聲。他會持續以善良與誠信，把百分之百的自己奉獻給竹北這座城市。