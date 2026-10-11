破除不合謠言！高虹安現身力挺邱臣遠

新竹市長高虹安11日現身力挺民眾黨竹北市長候選人邱臣遠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月11日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹縣竹北市長候選人邱臣遠11日舉辦競選總部成立大會，新竹市長高虹安現身力挺，以實際行動破除地方盛傳兩人不合的謠言，高強調邱是擔任竹北市長的不二人選。



邱臣遠過去曾擔任新竹市副市長，在高虹安因“立委”任內涉嫌詐領助理費案一審遭重判停職期間，更擔任代理市長。高二審逆轉勝獲判貪污罪無罪復職後，地方就盛傳高、邱兩人不合的謠言。邱則在去年5月20日請辭新竹市副市長，專心投入竹北市長選戰。



邱臣遠11日成立競選總部，包括民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲都到場力挺。高虹安也早早就現身會場，坐在柯身旁閒話家常，高上台助講輔選時，更細數邱從政經歷與兩人互動，以實際行動破除兩人不和的謠言。



高虹安表示，她今天想以一個貼身觀察邱臣遠從政歷程的角色來跟大家分享，她記得跟邱剛加入民眾黨的時候，民眾黨正在舉辦“全台大眾走”活動，當時擔任大隊長的邱就已經率領大家用雙腳走遍全台灣，也因此擦亮了民眾黨的招牌。



高虹安回憶，後來她跟邱臣遠一起進到“立法院”當同事，兩人就坐在隔壁，每天朝夕相處，當時擔任黨團總召的邱非常辛苦，經常要到處去斡旋協調，而每當大家審法案審到半夜的時候，邱總是會抱著一堆食物進來餵食大家，邱的暖心舉動讓大家都很感動。