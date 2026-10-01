9公噸桂林巨型紅碧玉首度在台展出

天下第一玉石紅碧玉來自廣西桂林。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月12日電（記者 邱筠媜）成文出版社於台北展出來自廣西桂林的“天下第一玉石（紅碧玉）”，據主辦單位位稱，天然紅碧玉形成年代距今10億年以上，重達9000公斤，深藏台灣數十年，首度公開展出。現場也展出珍藏名家書畫真跡、乾隆版《台灣府志》等古籍線裝書，以及日據時期台灣經濟、社會與產業珍貴文獻史料。



“成文出版社六十周年珍藏全球首展”10月6日起至14日在台北南港創實證場域舉辦。現年80多歲的成文出版社負責人黃成助表示，他將長年珍藏的天然紅碧玉、樹化玉、珊瑚化玉、名家書畫、珍貴畫冊、地方志與法制史文獻集中公開展出，希望透過保存原始史料，呈現中國法制制度的歷史演變。



這次展覽亮點，天下第一玉石，是從廣西桂林龍勝縣發現的天然石英質碧玉，幾十年前透過海運來台，該巨玉寬達2.52米、高1.68米、厚1.55米，總重量高達約9000公斤，天然紅碧玉形成年代距今10億年以上，屬於古老板塊的火山岩礦化帶，地質學專家論證成分以隱晶石英為主，是含矽鐵質的變質岩。



現場也展區名家書畫原作及畫冊，以及乾隆版台灣府志、湖南光緒版湘潭縣志、湖北省同治版公安縣志等原刊本線裝書及日據時期，台灣經濟、社會年鑑、官紳人物、樟腦、鴉片、米穀產業等文獻及珍貴舊照片集。



策展團隊介紹，成文出版社在中國大陸改革開放時，成為第一批前往當地成立辦事處的出版社，在北京和上海都設有辦事處。創辦人在當地因緣際會下看到了許多珍貴的書籍資料，覺得難得便大量收集並回台出版。成文出版社除了古籍收藏外，也收藏一套日據時期記錄台灣地方誌、地方人物及官員等資料的珍貴文獻，共約有192冊。