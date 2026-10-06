鏡頭：從福建家廟到雲林麥寮鎮南宮

麥寮鄉鎮南宮外觀。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月12日電（記者 李京昇））雲林縣麥寮鄉鎮南宮主祀北極玄天上帝，是麥寮地區重要信仰中心之一，其信仰源流可追溯至數百年前，開基玄天上帝神尊隨林家先祖渡海來台，從家宅供奉逐漸發展為地方宮廟。



根據鎮南宮沿革及文化資源調查資料，林家先祖早年從福建晉江後安庄遷居台灣，其所奉玄天上帝神尊則由武當山祖廟迎請。日據時期因皇民化運動，民間信仰受到限制，林家將神尊暫移至拱範宮後殿寄祀，直到1945年，才再迎回家中供奉。



1951年，玄天上帝開始開壇濟世。當時麥寮民間醫療資源有限，居民遇到病痛或生活難事，往往尋求宗教信仰寄託，香火逐漸興盛，當年麥寮街上有數座重要廟宇，鎮南宮則被地方稱為“上帝館”，成為居民祭拜玄天上帝的重要場所。



隨著信眾增加，原有家宅空間逐漸不敷使用。1977年，玄天上帝暫移至鄉民吳國良的竹仔寮供信眾參拜，信徒也開始籌劃另覓廟地。1979年地方依傳統方式請轎尋地，相傳玄天上帝降駕後，轎子一路前往現今廟址，最後選定當時仍是魚池的土地。



廟地確定後，信徒集資籌建，1980年8月正式奠基動土，但工程期間遭遇颱風，地基及鋼筋受到破壞，重整後持續施工。1981年玄天上帝入火安座，廟名仍沿用“鎮南宮”，至1988年前後廟貌逐步完成。



此後鎮南宮持續擴建，1995年增建天公殿，隔年舉行安座大典並增祀玉皇大帝，殿名定為“凌霄寶殿”。目前廟內除玄天上帝外，也奉祀玉皇大帝、法主聖君、地藏王菩薩、南斗星君及北斗星君等神祇，成為地方信仰中心。